La Juventus è attesa da giorni importanti per quanto riguarda il futuro professionale dei giocatori in scadenza di contratto a giugno. Sono sei quelli che rischiano di lasciare la società bianconera a parametro zero nella prossima finestra di mercato. Nonostante ciò, la società bianconera è già al lavoro per il Calciomercato estivo e potrebbe confermarsi come una delle protagoniste dopo aver investito in maniera importante nel mercato di gennaio. Gli acquisti di Gatti, Zakaria e Vlahovic dimostrano la volontà della società bianconera di ritornare a lottare per vincere le competizioni che contano.

Servono però altri giocatori di qualità per migliorare la qualità della Juventus, in particolar modo a centrocampo. Fra i giocatori particolarmente graditi alla società bianconera c'è probabilmente Milinković-Savić, protagonista di una grande stagione fin qui con la Lazio. Con un contratto in scadenza a giugno 2024, potrebbe essere ceduto nel calciomercato estivo. La sua valutazione di mercato è di circa 70 milioni di euro. La Juventus potrebbe offrire una somma cash più il cartellino di uno dei giocatori bianconeri che interesserebbero a Sarri. Tra questi Daniele Rugani, che sta dimostrando anche in questa stagione di essere un giocatore affidabile.

Rugani potrebbe essere offerto per l'acquisto del centrocampista Milinković-Savić

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire il cartellino di Daniele Rugani più una somma cash per Milinković-Savić. Il difensore ha un prezzo di mercato di circa 15 milioni di euro, la società bianconera dovrebbe investire circa 55 milioni di euro in contanti per l'acquisto del centrocampista della Lazio.

Sarebbe il rinforzo ideale per la Juventus in quanto garantirebbe fisicità e gol. Milinković-Savić potrebbe andare a guadagnare circa 7 milioni di euro a stagione nella società bianconera. A fine gennaio quando è stato ufficializzato l'acquisto di Vlahovic da parte della Juventus, il centrocampista ha voluto commentare il post su Instagram della punta, suo compagno di nazionale, dichiarando che si merita un'esperienza professionale alla Juventus.

Parole che hanno suscitato molto clamore mediatico, con tanti tifosi bianconeri che hanno invitato il centrocampista a trasferirsi nella società bianconera nel calciomercato estivo.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe agevolare l'acquisto di giocatori di qualità effettuando anche alcune cessioni importanti. Si è parlato di Rugani, potrebbero partire anche Adrien Rabiot e Alex Sandro, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2023. Il francese ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro, il brasiliano potrebbe lasciare la società bianconera per circa 10 milioni di euro.