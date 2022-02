La Juventus è attesa da settimane importanti che ci diranno molto sul futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno. Sono cinque quelli che rischiano di lasciare a parametro zero la società bianconera, fra questi spiccano Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio. Di questi, quello che sembra più vicino alla partenza è il portiere, che potrebbe decidere di andare a giocare titolare nel campionato italiano. Non sarebbe certa la permanenza neanche del portiere titolare della Juventus delle ultime stagioni, Szczesny.

Il giocatore della nazionale della Polonia ha un contratto in scadenza a giugno 2024 ed in caso di offerta importante potrebbe lasciare la società bianconera. La Juventus avrebbe già trovato il sostituto, più giovane di Szczesny di due anni. Parliamo di Jan Oblak, portiere dell'Atletico Madrid che, dopo diverse stagioni nella società spagnola, potrebbe fare una nuova esperienza professionale. Secondo la stampa spagnola potrebbe lasciare la Spagna, anche perché ha un contratto in scadenza a giugno 2023. Cederlo nel Calciomercato estivo potrebbe essere l'ultima possibilità per monetizzare dalla vendita del suo cartellino. Sul giocatore ci sarebbe la Juventus, ma anche diverse società inglesi.

Il portiere Oblak potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, la Juventus potrebbe cedere Szczesny ed acquistare Oblak. Il portiere della nazionale della Polonia ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro, somma che sarebbe utilizzata per il giocatore dell'Atletico Madrid, in scadenza di contratto nel 2023.

Proprio per questo, potrebbe rappresentare un acquisto a prezzo vantaggioso: il suo prezzo di mercato è di circa 60 milioni di euro ma potrebbe diminuire a giugno, in quanto sarà ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale e potrebbe essere ceduto per circa 40 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse concreto non solo della Juventus ma anche di diverse società inglesi.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzarsi in diversi ruoli a giugno. Si valuta l'acquisto di un difensore, ma potrebbero arrivare anche un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco ed un giocatore per il settore avanzato. A tal riguardo, le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un interesse concreto per la punta del Sassuolo Giacomo Raspadori, protagonista nella vittoria degli emiliani contro l'Inter in campionato per 2 a 0. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro.