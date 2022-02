La Juventus è attesa da giorni importanti non solo per la Champions League ma anche per il Consiglio d'Amministrazione previsto dal 23 febbraio. Fra gli argomenti principali su cui lavorare c'è sicuramente la situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno. Fra questi spicca quello di Federico Bernardeschi, che attualmente guadagna circa 4 milioni di euro netti a stagione. Un ingaggio che la Juventus non vorrebbe garantirgli, anzi secondo Nicolò Schira a dicembre la società bianconera avrebbe offerto al centrocampista uno stipendio da 3 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Bernardeschi non vorrebbe guadagnare di meno rispetto all'attuale ingaggio, almeno secondo il noto giornalista sportivo. In un tweet postato di recente Schira ha dichiarato che l'agente sportivo di Bernardeschi Federico Pastorello ha offerto il suo assistito a Inter e Milan chiedendo però un ingaggio da 4,5 milioni netti a stagione più premi. Da parte delle società milanesi non ci sarebbe stato interesse nel trattare uno stipendio del genere, ritenuto evidentemente troppo pesante per il momento storico ma anche per quello dimostrato dal giocatore nelle ultime stagioni.

La Juventus avrebbe offerto 3 milioni di euro netti a stagione più bonus a Bernardeschi

'’Federico Bernardeschi offerto nelle scorse settimane a Inter e Milan, ma non scalda particolarmente in virtù delle elevate richieste.

Il fantasista chiede infatti stipendio da €4,5M netti a stagione più premi. La Juventus a dicembre aveva proposto 3M + bonus per rinnovo’'. Questo il post pubblicato da Nicolò Schira sul suo profilo ufficiale di Twitter e riguardante il centrocampista Federico Bernardeschi. Difficile pensare che possano arrivare offerte da 4,5 milioni di euro netti a stagione per il giocatore, anche in considerazione delle ultime stagioni disputate nella Juventus.

Per questo Bernardeschi potrebbe decidere di accettare l'offerta della Juventus da 3 milioni netti a stagione più bonus, che si attiverebbero al raggiungimento di determinati obiettivi. Evidente quindi come se la Juventus dovesse vincere competizioni importanti nella stagione 2022-2023, l'ingaggio del centrocampista in caso di prolungamento contrattuale con la società bianconera potrebbe arrivare o superare i 4 milioni che attualmente guadagna.

Il mercato della Juventus

Novità ci saranno anche per il futuro professionale degli altri giocatori in scadenza a giugno, Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Mattia Perin e Mattia De Sciglio. Potrebbero rimanere ma con un ingaggio minore rispetto a quello che attualmente guadagnano nella società bianconera. L'unico che con i bonus potrebbe avere uno stipendio maggiore rispetto a quello attuale è l'argentino, per il quale si parla di un'offerta da 7 milioni di euro netti a stagione più 3 milioni di euro bonus fino a giugno 2026.