In una stagione fin qui problematica dal punto di vista dei risultati, diversi giocatori si stanno confermando nella Juventus. Alcuni di questi sono diventati veri e propri riferimenti, nonostante la giovane età. Parliamo ad esempio di Matthijs de Ligt che, arrivato nell'estate 2019, dopo quasi tre stagioni è oramai diventato il centrale titolare, complice anche l'età avanzata di Bonucci e Chiellini. Prestazioni importanti per il difensore olandese, motivate anche dal felice ambientamento a Torino del giocatore ma anche della sua compagna AnneKee Molenaar che, in una recente intervista a Vogue, ha parlato del suo posto preferito in Piemonte.

Sono le Langhe, la modella le ha definite un vero e proprio gioiello e ha raccontato che ci va spesso insieme e de Ligt e ci porta anche i suoi amici. La modella ha spiegato che è un modo per godersi al meglio l'un l'altro e la natura, oltre al fatto che ci sono cibi e vini biologici tipici del territorio.

La compagna di de Ligt AnneKee Molenaar ha parlato delle Langhe

'Il nostro posto preferito sono le Langhe. Non ho ancora visto altri olandesi lì fino a ora. È un vero gioiello, non conosco nessuno che non l'abbia amato'. Queste le dichiarazioni di AnneKee Molenaar in riferimento al suo ambientamento a Torino al suo posto preferito. La compagna di de Ligt si trova molto bene in Italia, questo potrebbe agevolare la permanenza del difensore alla Juventus nonostante le indiscrezioni di mercato che parlano di una sua possibile partenza a giugno. Molenaar ha legato molto con la moglie di Alvaro Morata, Alice Campello, le due hanno collaborato in progetti lavorativi e passano molto tempo insieme.

Molenaar e de Ligt viaggiano spesso per scoprire i posti nelle vicinanze di Torino ed in generale nella regione Piemonte. Ha suscitato molto clamore mediatico il video pubblicato da de Ligt sul suo profilo Instagram il giorno di San Valentino in cui il giocatore, insieme alla sua compagna, cantavano la canzone L'Italiano di Totò Cutugno.

Un video che ha fatto piacere evidentemente ai sostenitori della Juventus.

Il futuro professionale di de Ligt

Il legame della compagna di de Ligt con Torino e il Piemonte può essere importante per la permanenza del difensore alla Juventus, almeno per un'altra stagione. Attualmente, il giocatore ha un contratto fino a giugno 2024 con la Juventus.

Il Consiglio d'Amministrazione della società bianconera potrebbe essere decisivo anche per il prolungamento di contratto di de Ligt oltre per quello dei giocatori in scadenza a giugno. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato de Ligt potrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la Juventus fino a giugno 2026. Potrebbe andare a guadagnare circa 8 milioni di euro netti a stagione più 4 milioni di euro di bonus, per un totale di 12 milioni di euro netti a stagione.