La Juventus è reduce da una prima parte di stagione deludente, complice anche l'assenza di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e di un finalizzatore delle azioni da gol. Non è arrivato il centrocampista di qualità a gennaio ma un giocatore bravo a garantire equilibrio come Zakaria, è stato acquistato invece una punta importante, protagonista nella prima parte di stagione con la Fiorentina, come Dusan Vlahovic. Dopo l'ottimo impatto avuto contro Verona e Sassuolo, Vlahovic non ha inciso contro l'Atalanta e soprattutto contro il Torino, grazie anche alla prestazione importante del difensore Bremer.

Dell'1 a 1 nel derby fra Juve e Toro ha parlato Massimo Mauro. Ospite a Radio Deejay, l'ex giocatore della Juventus ha dichiarato che Allegri ha ragione quando dice che Vlahovic deve abituarsi a giocare ogni tre giorni, mentre alla Fiorentina lo faceva una volta a settimana. Ha poi voluto lanciare una frecciatina a Moise Kean, dichiarando in maniera ironica che alla punta italiana andrebbe spiegato che nel calcio non servono le treccine o i tatuaggi. Evidente il riferimento alla stagione fin qui deludente del giocatore, che ha disputato 26 match con la Juventus segnando 4 gol.

L'ex giocatore Massimo Mauro ha parlato di Moise Kean

'A Kean andrebbe spiegato che non servono treccine a tatuaggi non servono per giocare a calcio'.

Queste le dichiarazioni di Massimo Mauro in una recente intervista. Evidente il riferimento al giocatore bianconero, arrivato nel recente Calciomercato estivo ma che non è riuscito mai ad incidere come ci aspettava. Un investimento importante quello della Juventus, con il giocatore che è arrivato in prestito con obbligo di riscatto a 35 milioni di euro entro giugno 2023.

Attualmente, però, Kean non ha dato il contributo che ci aspettava e si gioca la conferma in bianconero nella seconda parte della stagione. Di certo, il 4-3-3 di Allegri potrebbe valorizzarlo sia come punta centrale al posto di Vlahovic che di fascia, come riserva di Morata. Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un suo possibile trasferimento al Paris Saint Germain a giugno.

La Juventus riscatterebbe il suo cartellino dall'Everton per cederlo alla società francese.

Il giocatore Kean potrebbe rilanciarsi nel Paris Saint Germain nella stagione 2022-2023

In Francia, Moise Kean ha avuto la sua miglior stagione, quella scorsa, contribuendo alla vittoria del campionato ma anche ai risultati importanti del Paris Saint Germain in Champions League. Un eventuale trasferimento in Francia potrebbe aiutarlo anche per la nazionale italiana, con la speranza che la rappresentativa del commissario tecnico Roberto Mancini possa vincere i playoff per la qualificazione ai mondiali in Qatar previsti a dicembre.