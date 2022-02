La Juventus potrebbe effettuare diverse cessioni durante il Calciomercato estivo. Fra queste spiccano i nomi di Adrien Rabiot e di Alex Sandro, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2023 e con un ingaggio importante.

Il francese Rabiot guadagna 7 milioni di euro a stagione, stipendi pesanti soprattutto in considerazione delle prestazioni offerte nelle ultime stagioni. In queste settimane si parla soprattutto del futuro professionale del brasiliano Alex Sandro e della possibilità che lasci la Juventus per una nuova esperienza professionale. Andando in scadenza nel 2023, la cessione in questo giugno potrebbe essere l'ultima possibilità per monetizzare dalla partenza del giocatore.

La sua valutazione di mercato è di circa 12 milioni di euro. Fra le società interessate spiccano il Chelsea, il Wolverhampton e il Real Madrid.

A proposito, gli spagnoli potrebbero cedere Ferland Mendy a giugno. Il francese vorrebbe un incremento dell'ingaggio che la società non sarebbe disposta a concedergli. Per questo potrebbe definirsi uno scambio di mercato fra il brasiliano della Juve e il francese dei blancos, con l'aggiunta di una somma in contanti da parte della società bianconera.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe offrire il cartellino di Alex Sandro più una somma in contanti per Ferland Mendy, terzino francese del Real Madrid.

Il brasiliano ha una valutazione di mercato di circa 12 milioni di euro, il francese invece varrebbe circa 50 milioni di euro. Per questo la Juventus potrebbe aggiungere una somma di circa 28 milioni di euro.

Mendy sarebbe un rinforzo importante, mentre l'alternativa in rosa su quella fascia rimarrebbe Luca Pellegrini, che sta dimostrando in questa stagione di essere un giocatore importante per i bianconeri.

Sarebbe intanto al prolungamento di contratto anche De Sciglio, che sarà invece l'alternativa a Danilo sulla fascia destra, ma che può giocare anche sulla sinistra.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus oltre a Mendy valuta altri terzini sinistri per la stagione 2022-2023. Un altro giocatore che piacerebbe alla società bianconera è Renan Lodi, giocatore dell'Atletico Madrid valutato circa 20 milioni di euro dal suo club.

Gli ottimi rapporti fra la società spagnola e la Juventus potrebbero agevolare un eventuale trasferimento del brasiliano, anche perché non sarebbe considerato un titolare all'Atletico Madrid.

Fra le due società in queste settimane si cercherà di lavorare anche al riscatto da parte della società bianconera di Alvaro Morata.