La Juventus ottiene un'importante vittoria contro l'Empoli: 3 punti che significano -7 dal Milan attualmente primo in classifica, una distanza diminuita di molto nelle ultime settimane. Merito dei bianconeri, che fra vittorie e pareggi hanno recuperato diversi punti alle prime in classifica. Come dichiarato da Allegri e dall'amministratore delegato Arrivabene la Juventus ha come obiettivo quello di arrivare in Champions League. In questo modo la società bianconera avrà ricavi importanti che serviranno per rinforzare ulteriormente la squadra. L'arrivo di Vlahovic è stato importante ma il settore avanzato potrebbe essere rinforzato ulteriormente nel Calciomercato estivo.

Molto dipenderà anche dal futuro professionale dei vari Paulo Dybala e Alvaro Morata, considerando che l'argentino è in scadenza di contratto a giugno e che lo spagnolo è un prestito con diritto di riscatto dall'Atletico Madrid. Secondo la stampa spagnola la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di un centrocampista offensivo, ideale non solo per giocare come trequartista in un 4-2-3-1 ma anche come punta di fascia. Parliamo di Marco Asensio, in scadenza di contratto con il Real Madrid a giugno 2023.

Il giocatore Asensio potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe acquistare Marco Asensio. Il giocatore del Real Madrid va in scadenza a giugno 2023 e avrebbe chiesto un incremento d'ingaggio per prolungare la sua intesa contrattuale.

La società spagnola non sarebbe disposta a concederglielo. Inoltre con il possibile arrivo di Mbappé il Real Madrid potrebbe decidere di lasciarlo partire. Cederlo a giugno potrebbe essere l'ultima possibilità per monetizzare dalla sua partenza, essendo in scadenza nel 2023. La sua valutazione di mercato attualmente è di circa 60 milioni di euro ma potrebbe diminuire a giugno perché sarà ad un anno dalla scadenza di contratto.

Con un offerta di circa 40 milioni di euro potrebbe lasciare la società bianconera. L'ottimo rapporto professionale fra Real Madrid e Juventus potrebbe essere decisivo per il trasferimento di Asensio nella società bianconera.

Il mercato della Juventus

Il giocatore Asensio non è il suo che piace alla Juventus per rinforzare il settore avanzato.

Si valutano l'acquisto anche di Niccolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024 e valutato circa 40 milioni di euro. Potrebbe arrivare anche Giacomo Raspadori, protagonista di una stagione importante con il Sassuolo e che potrebbe essere ceduto per circa 30 milioni di euro dalla società emiliana.