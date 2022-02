La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del Calciomercato anche in estate, com è successo nel mese di gennaio. Gli arrivi di Denis Zakaria, Dusan Vlahovic e Federico Gatti hanno impreziosito la qualità dei bianconeri (il difensore che raggiugnerà la società a luglio, considerando che è rimasto in prestito al Frosinone fino al termine della stagione). La società bianconera in estate potrebbe investire nuovamente a centrocampo, dopo l'arrivo di Zakaria. Si parla molto di un interesse concreto per due giocatori che vanno a parametro zero a fine stagione con le rispettive società, ovvero Paul Pogba con il Manchester United e Franck Kessié con il Milan.

Un altro nome seguito per il centrocampo è giocatore del Barcellona Frankie De Jong. Si è parlato molto del classe 1997 come possibile rinforzo di gennaio per la Juventus, ma la valutazione di mercato importante del suo cartellino non ha agevolato il suo approdo nella società bianconera. Il suo arrivo potrebbe essere posticipato in estate, anche se il Barcellona lo valuta circa 60 milioni di euro. La Juventus potrebbe proporre uno scambio di mercato, con De Jong che si trasferirebbe a Torino e Matthijs De Ligt al Barcellona.

Possibile scambio di mercato fra De Ligt e De Jong a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare di cedere il cartellino di Matthijs De Ligt per ottenere quello di Frankie De Jong a giugno.

Uno scambio di mercato che però non sarebbe alla pari, considerando che la valutazione di mercato del difensore è di circa 80 milioni di euro, mentre il centrocampista ne varrebbe. Di conseguenza il Barcellona dovrebbe offrire circa 20 milioni di euro come somma aggiuntiva. La società catalana invece preferirebbe uno scambio di mercato alla pari.

Su De Ligt però ci sarebbero anche altre società interessate al suo acquisto, su tutte il Paris Saint Germain e il Chelsea. Fra l'altro esse non avrebbero problemi a garantire gli 80 milioni di euro del cartellino del difensore. Se dovesse partire, la Juventus potrebbe sostituirlo con un giocatore a parametro zero. Si parla molto di un interesse concreto per Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a giugno.

Il resto del mercato della Juventus

Fra i giocatori seguiti dalla Juve oltre a De Jong ci sarebbero anche Paul Pogba e Frank Kessié, che però piacciono anche ad altre società importanti.

La società bianconera potrebbe rinforzare anche il settore avanzato ma molto dipenderà dal futuro professionale di Alvaro Morata e Paulo Dybala. Lo spagnolo è in prestito con diritto di riscatto dall'Atletico Madrid per circa 35 milioni di euro. Attualmente sembra difficile che la società bianconera acquisterà il cartellino dello spagnolo. Per quanto riguarda l'argentino a febbraio ci sarà l'incontro per il prolungamento dell'intesa contrattuale della Joya con la società bianconera.