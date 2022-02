La Juventus dopo tre stagioni potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Dopo l'acquisto di Gatti, Zakaria e Vlahovic a gennaio la società bianconera potrebbe evitare investimenti importanti a giugno per i cartellini. Potrebbe invece utilizzare parte della somma da utilizzare per il mercato per pagare ingaggi, in alcuni casi anche pesanti. Di recente la stampa spagnola ha parlato dell'interesse concreto per il centrocampista del Barcellona Dembélé, in scadenza di contratto con la società catalana a giugno. Il nazionale francese non dovrebbe prolungare il suo contratto, avrebbe rifiutato diverse offerte del Barcellona.

Secondo alcune notizie di mercato avrebbe rifiutato anche di lasciare il Barcellona a gennaio proprio per decidere con tranquillità con la nuova esperienza professionale in estate. Per la stampa spagnola ci sarebbe anche la Juventus fra i motivi per cui Dembélé ha deciso di rimanere al Barcellona fino alla scadenza del suo contratto. La società bianconera segue da tempo il francese, sarebbe considerato il trequartista ideale in un 4-2-3-1. Potrebbe inoltre giocare anche in un eventuale 4-3-3 come punta di fascia.

Il centrocampista Dembélé potrebbe approdare a parametro zero alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe ingaggiare a parametro zero a giugno il centrocampista del Barcellona Dembélé.

Il francese va in scadenza di contratto a fine stagione e avrebbe deciso di non prolungare la sua intesa contrattuale con la società catalana. Sul giocatore ci sarebbero diverse società che potrebbero ingaggiarlo, fra queste il Chelsea e la Juventus. Proprio i bianconeri potrebbero offrire un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione per diverse stagioni.

Sempre secondo la stampa spagnola la Juventus potrebbe anche aggiungere un premio alla firma per il giocatore oltre all'ingaggio che andrebbe a guadagnare nelle stagioni. Un'offerta importante che conferma l'interesse concreto della società bianconera per il francese. Negli ultimi anni il centrocampista è stato condizionato da diversi infortuni muscolari.

La speranza per la società bianconera è che in caso di ingaggio, possa garantire affidabilità dal punto di vista fisico.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare altri giocatori a parametro zero a giugno. Fra quelli seguiti ci sarebbero due del Milan, ci riferiamo a Frank Kessié e Alessio Romagnoli. Entrambi piacciono al tecnico Allegri, l'ivoriano garantirebbe fisicità e qualità al centrocampo bianconero. Per quanto riguarda invece il difensore sarebbe un innesto importante perché di piede sinistro. Alla lunga potrebbe sostituire Giorgio Chiellini, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno 2023.