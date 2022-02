La Juventus potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero a giugno. A tre stagioni dagli arrivi di Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, la società bianconera potrebbe ingaggiare diversi giocatori di qualità che sono in scadenza con le rispettive società. Di certo l'esperienza avuta con il francese e il gallese non è stata ideale considerando l'ingaggio da 7 milioni di euro a stagione ciascuno e soprattutto le prestazioni deludenti che hanno fornito. La Juventus potrebbe valutare investimenti importanti, possibilmente giovani, anche perché poi rivendibili in futuro.

Fra i giocatori in scadenza di contratto seguiti dalla società bianconera spicca il nome di Dembélé. Il centrocampista va in scadenza di contratto con il Barcellona. La società catalana ha provato ad offrire il prolungamento contrattuale al giocatore. Non è arrivata mai l'intesa, per questo un addio a giugno è una possibilità concreta. La società catalana avrebbe provato a venderlo anche durante il mercato di gennaio. La volontà del giocatore di rimanere al Barcellona lascia pensare che il giocatore abbia già un'intesa economica con una società a partire da luglio. Società che potrebbe essere la Juventus.

Il centrocampista Dembélé potrebbe approdare a parametro zero alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus è una delle società interessate all'ingaggio di Dembélé. Il centrocampista francese va in scadenza di contratto con il Barcellona a giugno, arriverebbe a parametro zero.

Si tratterebbe di un acquisto importante che migliorerebbe la qualità del settore avanzato. Dembélé può giocare come trequartista nel 4-2-3-1 o eventualmente nel 4-3-3. Sul giocatore però ci sarebbe anche il Manchester United. Si era parlato di una sua possibile partenza già a gennaio ma il giocatore avrebbe deciso di non accettare offerte anche perché da febbraio potrebbe già discutere un'intesa contrattuale con altre società.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe ingaggiare altri giocatori a parametro zero a giugno. Si parla infatti di un interesse concreto per Frank Kessié, in scadenza di contratto con il Milan a giugno. L'ivoriano sarebbe un giocatore gradito perché garantirebbe quantità e qualità al centrocampo bianconero. Il Milan gli avrebbe offerto un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione, il giocatore avrebbe chiesto 8 milioni di euro a stagione.

Ingaggio che la Juventus non avrebbe problemi a garantirgli, soprattutto se fosse ci dovessero essere alcune cessioni importanti. Sempre del Milan potrebbe arrivare Alessio Romagnoli, il difensore va in scadenza di contratto a giugno.