La Juventus, dopo diverse stagioni, potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Gli ultimi acquisti senza costo di cartellino sono stati quelli di Adrien Rabiot e Aaron Ramsey nell'estate 2019. Investimenti, però, che non hanno ripagato come ci aspettava, soprattutto in considerazione dell'ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione. Il francese, in questa seconda parte della stagione, cercherà di guadagnarsi la riconferma nella Juve, il gallese, invece, è stato ceduto in prestito ai Glasgow Rangers a gennaio. La Juventus potrebbe rinforzare difesa e centrocampo con acquisti a parametro zero a giugno.

Piacciono Alessio Romagnoli e Frank Kessié del Milan, ma nelle ultime ore la società bianconera avrebbe individuato un altro rinforzo importante che potrebbe arrivare a parametro zero. Ci riferiamo a Henrikh Mkhitaryan, protagonista nella Roma anche in questa stagione. Il centrocampista armeno guadagna circa 3 milioni di euro a stagione e se dovesse accettare un ingaggio minore potrebbe approdare alla Juventus. Sarebbe un rinforzo ideale in un eventuale 4-2-3-1 ma anche nel 4-3-3 nel ruolo di mezzala offensiva o come punta di fascia.

Il centrocampista armeno va in scadenza di contratto a giugno e arriverebbe a parametro zero. Il classe 1989 sarebbe un rinforzo d'esperienza per il centrocampo garantendo qualità. Attualmente guadagna circa 3 milioni di euro a stagione. In questa stagione ha finora disputato 23 match in campionato, segnando 3 gol e fornendo 5 assist decisivi ai suoi compagni.

A questi bisogna aggiungere 5 match in Conference League con un assist ed una partita in Coppa Italia ed un assist.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche su altri giocatori per il mercato di giugno. La società bianconera potrebbe rinforzare difesa e centrocampo oltre al settore avanzato nel caso in cui dovesse esserci una partenza importante.

Per la difesa piace molto Bremer del Torino, e potrebbe arrivare come terzino sinistro Andrea Cambiaso, in scadenza di contratto con il Genoa a giugno 2023. Se dovesse partire Mattia Perin, in scadenza di contratto a giugno, potrebbe approdare nella società bianconera il colombiano David Ospina, in scadenza con il Napoli. Per quanto riguarda invece il settore avanzato, piace molto Niccolò Zaniolo. Il centrocampista, in caso di mancata qualificazione alla Champions League della Roma, potrebbe essere ceduto per circa 40 milioni di euro.