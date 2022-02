Il Calciomercato del Milan continua e il mirino è sempre puntato sulla difesa. Già a gennaio la società si è mossa per acquistare un nuovo centrale dopo il grave infortunio di Kjaer. Alla fine non è arrivato nessuno, e la crescita di Kalulu ha chiuso il “buco” lasciato dal danese, ma sono state gettate le basi per qualche trattativa per la prossima estate. Da giugno potrebbe scattare una rivoluzione nel cuore della retroguardia dove Tomori è la certezza per presente e futuro, ma al suo fianco molto potrebbe cambiare.

Kjaer rientrerà dall’operazione al ginocchio e dovrà fare i conti con la carta d’identità, mentre la situazione Romagnoli è ancora poco chiara.

Il giocatore è in scadenza di contratto, non ha ancora rinnovato e nonostante la volontà di restare per il momento non c’è certezza sul suo futuro. Così è possibile che Maldini e Massara si muovano non solo per uno, ma per due nuovi difensori centrali.

Botman al Milan: la trattativa di calciomercato ha preso il volo

Il primo della lista è Sven Botman, 22 anni, gigante di un metro e novantacinque centrimetri di altezza attualmente al Lille. Giovane e con margini di crescita è l’uomo perfetto per il progetto dei rossoneri che hanno già provato ad acquistarlo a gennaio senza troppa fortuna. I contatti però non si sarebbero mai fermati e la trattativa ora sembra aver preso il volo.

Secondo gli ultimi rumors l’affare è molto ben avviato con i rossoneri che sarebbero in vantaggio anche sulla concorrenza del ricchissimo Newcastle.

Non si conoscono i dettagli dell’operazione, il cartellino si aggira intorno ai trenta milioni, ma la volontà delle parti di trovare un accordo potrebbe spianare la strada a una formula gradita a entrambe le società.

Thiaw e Viti per la difesa del Milan

Nelle idee del Milan Botman dovrà essere il centrale titolare insieme a Tomori, ma non basterà.

Il restyling dovrebbe portare un nuovo difensore giovane che possa chiudere la rosa nel ruolo insieme a Kalulu e Kjaer, che farebbe così da chioccia ai tanti giovani. Maldini apprezzerebbe e non poco il talentino Thiaw, classe 2001, attualmente in forza allo Schalke 04. I contatti con il giocatore, o meglio con il suo entourage, sono stati positivi, trovare l’accordo non sarebbe un problema, mentre con il club tedesco le difficoltà ci sarebbero.

La richiesta per il cartellino sarebbe di 10 milioni di euro, troppo per quella che sarebbe comunque una terza o quarta scelta nel ruolo.

Così all’orizzonte i riflettori si starebbe accendendo sull’ennesimo prodotto del vivaio dell’Empoli. Si chiama Mattia Viti, 20 anni appena compiuti, e già 12 presenze in Serie A e l’inserimento nella rosa dell’Under 21 azzurra. Il costo del cartellino sarebbe di 4 milioni, meno di Thiaw e questo potrebbe portare al sorpasso dell’italiano nella lista del calciomercato del Milan.