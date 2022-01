La Juventus, negli ultimi giorni di mercato, potrebbe regalarsi uno o due acquisti. Molto dipenderà dalle cessioni, si parla della possibile partenza di Aaron Ramsey, ma anche di quella di Arthur Melo. Entrambi piacciono a diverse società inglesi, con il brasiliano che potrebbe trasferirsi all'Arsenal in prestito con ingaggio che sarebbe pagato dalla società inglese. Se si dovessero concretizzare le cessioni, potrebbero arrivare il centrocampista Denis Zakaria e la punta Sardar Azmoun, entrambi in scadenza di contratto con le rispettive società a giugno.

La società bianconera è al lavoro anche per il Calciomercato estivo e, dopo tre stagioni, potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Fra i giocatori seguiti dalla Juventus ci sarebbe anche Alessio Romagnoli, difensore del Milan che attualmente non ha ancora prolungato la sua intesa contrattuale. Il giocatore guadagna circa 6 milioni di euro netti a stagione, ma sarebbe pronto ad accettare un ingaggio minore. Attualmente ci sarebbe ancora la possibilità di una permanenza nella società rossonera ma, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'agente sportivo del giocatore, Raiola, potrebbe agevolarne l'approdo alla Juventus.

Il difensore Romagnoli potrebbe approdare alla Juventus a parametro zero a giugno

La Juventus potrebbe ingaggiare Alessio Romagnoli a parametro zero a giugno. Il difensore potrebbe non prolungare il suo contratto con il Milan e trasferirsi nella società bianconera. Sarebbe un acquisto importante anche perché, alla lunga, potrebbe sostituire Giorgio Chiellini, in scadenza di contratto a giugno 2023.

Romagnoli è di piede mancino, proprio come il classe 1984, e potrebbe diventare gradualmente il titolare della Juventus, prima con Bonucci e poi con Rugani. Proprio con il difensore toscano è stato titolare della nazionale under 21 italiana qualche anno fa. L'eventuale arrivo di Romagnoli potrebbe agevolare la cessione di De Ligt, per il quale si parla di un interesse concreto di Paris Saint Germain, Barcellona e Chelsea.

La partenza del difensore olandese potrebbe garantire circa 80 milioni di euro, somma che sarebbe utilizzata per acquistare una punta giovane e di qualità.

La Juventus potrebbe rinforzarsi a giugno con l'acquisto di un giocatore che possa finalizzare le azioni da gol. Piace Dusan Vlahovic della Fiorentina, valutato circa 70 milioni di euro. Il giocatore avrebbe deciso di non accettare l'offerta dell'Arsenal per un trasferimento nella società inglese a gennaio perché vorrebbe approdare alla Juventus. Il prezzo di mercato del giocatore potrebbe diminuire a fine stagione in quanto a giugno sarà ad un anno dalla scadenza del suo contratto con la Fiorentina. Dusan Vlahovic potrebbe guadagnare circa 7 milioni di euro a stagione nella società bianconera.