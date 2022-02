La Juventus è stata la protagonista del Calciomercato estivo. Gli arrivi di Gatti, che rimarrà al Frosinone fino a giugno, Zakaria e Vlahovic confermano come la società bianconera voglia arrivare nei primi quattro posti in campionato e fino in fondo in Champions League. Come dichiarato da Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione di Juventus-Verona, la società bianconera farà mercato anche a giugno. Potrebbero esserci rinforzi importanti nel settore avanzato e a centrocampo. A tal riguardo molto dipenderà dalle cessioni che la Juventus deciderà di effettuare e dall'eventuale riscatto di Alvaro Morata, in prestito dall'Atletico Madrid fino a giugno con diritto di riscatto a 35 milioni di euro.

A proposito di centrocampo la Juventus valuterà nella seconda parte della stagione il rendimento di Arthur Melo. Il brasiliano però in caso di offerta importante di almeno 35 milioni di euro potrebbe lasciare la società bianconera. Se così sarà la Juventus potrebbe acquistare Yuri Tielemans, centrocampista belga del Leicester valutato circa 40 milioni di euro dalla società inglese. Il classe 1997 piace per la sua impostazione di gioco.

Il centrocampista Tielemans potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Yuri Tielemans a giugno. L'arrivo del centrocampista belga potrebbe concretizzarsi in caso di partenza di Arthur Melo, valutato circa 35 milioni di euro dalla società bianconera.

Costa qualche milione in più il belga, che il Leicester potrebbe vendere per circa 40 milioni di euro. L'alternativa a Tielemans è Ryan Gravenberch, altro giocatore che piace molto alla Juventus. L'olandese ha una valutazione di mercato simile a quella del belga. Il suo addio all'Ajax è una possibilità concreta perché ha il contratto in scadenza a giugno 2023.

Sul giocatore ci sarebbe anche l'interesse concreto del Real Madrid, che come la Juventus vorrebbe ringiovanire il centrocampo inserendo giocatori di qualità.

La stagione di Youri Tielemans

Il centrocampista del Leicester Tielemans ha un contratto fino a giugno 2023. Per questo in caso di mancato prolungamento di contratto con la società inglese potrebbe fare una nuova esperienza professionale.

Come dicevamo la sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro, proprio per il contratto in scadenza nel 2023. In questa stagione ha disputato fino ad adesso 16 match segnando 5 gol e fornendo 2 assist decisivi nel campionato inglese. A queste bisogna aggiungere 2 match ed un gol nella Fa Cup e altri due nella Carabao Cup oltre a 5 match ed un assist nell'Europa League ed uno nella Community Shield, la Supercoppa inglese.