La Juventus è attesa da un mese di febbraio molto impegnativo non solo per i match che dovrà disputare ma anche per le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno. Sono cinque quelli che rischiano di lasciare la società bianconera a parametro zero a fine stagione. In questi giorni si è parlato soprattutto di Paulo Dybala e dell'interesse concreto di diverse società per l'argentino. A lui bisogna aggiungere Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio. Secondo le ultime notizie di mercato gran parte di loro dovrebbero prolungare l'intesa contrattuale con la società bianconera.

L'unica incertezza sembra riguardare l'attuale secondo portiere della Juventus, che potrebbe fare una nuova esperienza professionale. Il giocatore vorrebbe giocare titolare nel campionato italiano e ci sarebbero diverse società interessate ad ingaggiarlo. Se decidesse di lasciare Torino la Juventus potrebbe ingaggiare un altro portiere a parametro zero. Si è parlato nelle ultime settimane dell'interesse concreto per David Ospina, portiere del Napoli anche lui in scadenza di contratto a giugno. Altro nome che piace alla società bianconera è Salvatore Sirigu, portiere titolare del Genoa e terzo della nazionale italiana che ha vinto l'Europeo nell'estate 2021.

Il giocatore Sirigu potrebbe approdare a parametro zero alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ingaggiare Salvatore Sirigu a parametro zero a giugno in caso di partenza di Mattia Perin. L'attuale portiere del Genoa potrebbe non prolungare la sua intesa contrattuale con i liguri e trasferirsi alla società bianconera come secondo portiere.

Sarebbe un rinforzo importante che darebbe esperienza, inoltre accetterebbe di non giocare titolare in una società che lotta per vincere le competizioni. Attualmente Sirigu ha un contratto fino a giugno 2022 con il Genoa con opzione per la stagione successiva in caso di permanenza della società ligure nel campionato italiano.

Se dovesse arrivare l'offerta della Juventus però difficilmente Sirigu rimarrà al Genoa.

Il mercato della Juventus

Il giocatore Salvatore Sirigu potrebbe non essere l'unico giocatore che la Juventus ingaggerà a parametro zero a giugno. Alcuni rinforzi senza prezzo di cartellino potrebbero riguardare anche difesa e centrocampo. A tal riguardo si parla di un interesse concreto per Alessio Romagnoli e Frank Kessié, in scadenza di contratto con il Milan a giugno. Il difensore sarebbe utile anche perché è di piede sinistro e alla lunga potrebbe sostituire Chiellini, in scadenza di contratto nel 2023. Il centrocampista piace ad Allegri perché garantirebbe qualità e quantità al centrocampo bianconero.