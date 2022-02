La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del Calciomercato estivo dopo gli ottimi movimenti nel mercato di gennaio. Gli arrivi di Federico Gatti, che rimarrà in prestito al Frosinone fino a giugno, Zakaria e Vlahovic ne sono la dimostrazione. Come dichiarato da Allegri, anche a giugno la Juventus farà mercato. La società bianconera potrebbe rinforzare ulteriormente difesa e centrocampo attingendo al mercato dei parametri zero. Potrebbero esserci acquisti anche nel settore avanzato ma molto dipenderà dal futuro professionale dei giocatori bianconeri.

Da valutare il riscatto di Alvaro Morata, attualmente in prestito dall'Atletico Madrid. La Juventus per acquistarlo dovrebbe pagare circa 35 milioni di euro. Altro giocatore che ancora non ha la certezza di rimanere in bianconero è Paulo Dybala, in scadenza di contratto a giugno. A febbraio è atteso l'incontro fra il giocatore e la società bianconera. Se non dovesse arrivare l'intesa sul prolungamento contrattuale, Dybala lascerà a parametro zero la Juventus a giugno. In tal caso la società bianconera dovrà acquistare un sostituto. Secondo la stampa spagnola potrebbe essere Eden Hazard il possibile rinforzo della Juventus a giugno in caso di partenza di Dybala.

Hazard potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe acquistare Eden Hazard dal Real Madrid a giugno. Il belga sarebbe considerato il sostituto ideale di Dybala nel caso in cui l'argentino non dovesse prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera.

Arrivato al Real Madrid per circa 110 milioni di euro, la società spagnola lo potrebbe cedere ad un prezzo agevolato a giugno. Si parla di un a valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro ma potrebbe essere concesso anche un prestito con riscatto dilazionato in diverse stagioni. Il problema non è tanto nel prezzo di mercato del belga ma nell'ingaggio che attualmente guadagna nella società spagnola.

Hazard percepisce circa 14 milioni di euro netti a stagione. Un ingaggio che la Juventus difficilmente potrà garantirgli. Per questo il suo eventuale arrivo dipenderà dal giocatore e dalla sua volontà di accettare uno stipendio minore rispetto a quello attuale.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato che parlano del possibile acquisto da parte della Juventus di Hazard in caso di partenza di Dybala non trovano particolari conferme fra i giornali sportivi italiani. Secondo gran parte di questi la società bianconera potrebbe sostituire eventualmente l'argentino con il giocatore della Roma Zaniolo, che ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro.