La Juventus è vicina all'acquisto di Dusan Vlahovic. Le ultime indiscrezioni di mercato che arrivano da gran parte dei giornali sportivi confermano come la società bianconera stia lavorando all'acquisto della giocatore della Fiorentina già a gennaio. Vlahovic avrebbe deciso di non accettare le offerte dell'Arsenal e del Tottenham pur di trasferirsi alla società bianconera. Il mercato della Juventus potrebbe non essere finito qui, sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni. A tal riguardo potrebbe arrivare un centrocampista che possa garantire fisicità ma anche impostazione di gioco.

Uno dei seguiti è sicuramente Franck Kessié, in scadenza di contratto con il Milan a giugno. La società rossonera preferirebbe una cessione all'estero dell'ivoriano per non rinforzare una squadra che lotta per un posto in Champions League. La Juventus potrebbe decidere di offrire il cartellino di Dejan Kulusevski al Milan pur di acquistare Kessié. La società bianconera però chiederebbe una somma aggiuntiva essendo lo svedese valutato intorno ai 35 milioni di euro. L'ivoriano ha il contratto in scadenza a giugno e il suo prezzo di mercato attuale è di circa 15 milioni di euro.

Il centrocampista Kulusevski potrebbe essere offerto al Milan per Kessié

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire il cartellino di Kulusevski per l'acquisto di Kessié.

Sarebbe l'ivoriano uno dei giocatori seguiti dalla società bianconera per rinforzare il centrocampo. Dopo Vlahovic (per il quale l'ufficialità potrebbe arrivare in questi giorni) la Juventus vorrebbe rinforzare il centrocampo e l'ivoriano piace molto. Difficile però pensare che il Milan possa accettare un trasferimento del giocatore ai bianconeri.

Inoltre preferirebbero monetizzare dalla sua cessione, essendo in scadenza a giugno, e non uno scambio di mercato. Fra l'altro se si dovesse concretizzare lo scambio di mercato fra Kulusevski e Kessié il Milan dovrebbe aggiungere anche una somma cash considerando che lo svedese ha una valutazione di mercato importante.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato che parlano di un possibile scambio fra Kulusevski e Kessié non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani. Fra l'altro sull'ivoriano ci sarebbe anche l'interesse del Tottenham. Il Milan avrebbe offerto al giocatore un prolungamento contrattuale a 6 milioni di euro a stagione, Kessié vorrebbe almeno 8 milioni di euro a stagione. La Juventus valuta altri centrocampisti per rinforzare il centrocampo a gennaio. Piace molto Denis Zakaria che come Kessié è in scadenza di contratto a fine stagione.