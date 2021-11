La Juventus la prossima stagione potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Si valutano infatti diversi giocatori che potrebbero migliorare la rosa bianconera, visto che ha dimostrato diverse problematiche in questo inizio di stagione. Si parla del possibile arrivo in difesa di Andreas Christensen del Chelsea, a centrocampo invece piacciono Paul Pogba del Manchester United, Denis Zakaria del Borussia Mönchengladbach e Boubacar Kamara dell'Olympique Marsiglia. La società bianconera potrebbe attingere al mercato dei parametri zero anche per acquistare un portiere.

Come è noto infatti a fine stagione potrebbe perdere a zero Mattia Perin, oltre al fatto che Szczesny sembrerebbe non dare molte garanzie dal punto di vista tecnico.

Per questo la società bianconera starebbe valutando la possibilità di ingaggiare il portiere del Napoli David Ospina, in scadenza di contratto a fine stagione con la società campana. Sarebbe un acquisto utile in quanto il colombiano ha dimostrato di essere bravo non solo nelle parate, ma anche nell'impostazione di gioco. La sua impostazione dalla difesa potrebbe essere utile ai bianconeri.

Il portiere Ospina possibile acquisto a parametro zero la prossima stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla stampa sudamericana la Juventus potrebbe ingaggiare David Ospina a parametro zero la prossima stagione.

Il giocatore è in scadenza di contratto con il Napoli e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società campana. Ci sarebbe anche la Lazio su Ospina, con Maurizio Sarri che ne apprezza le sue qualità nelle parate e nell'impostazione di gioco. La società laziale potrebbe provare ad acquistarlo già a gennaio, offrendo circa 6 milioni di euro per il suo cartellino.

Come è noto infatti, sia Reina che Strakosha sono in scadenza di contratto a fine stagione e di conseguenza la Lazio potrebbe acquistare uno o due portieri nei prossimi mesi. Uno di questi potrebbe arrivare già a gennaio e potrebbe essere proprio il colombiano Ospina.

Il possibile mercato della Juventus

A proposito di parametri zero, abbiamo parlato dell'interesse concreto della Juventus per Andreas Christensen.

Il giocatore del Chelsea potrebbe arrivare nel caso in cui dovesse partire de Ligt. A centrocampo invece Paul Pogba potrebbe risolvere i problemi qualitativi riscontrati nelle ultime stagioni dai bianconeri. Di certo l'ingaggio da 16 milioni di euro a stagione non agevola un suo eventuale trasferimento alla Juventus. Molto dipenderà evidentemente dalla volontà del francese, che a Torino si rilancerebbe trovando un ambiente che lo ha valorizzato dal 2012 al 2016. L'eventuale arrivo di Paul Pogba potrebbe portare però anche ad un altro acquisto, Zakaria o Kamara potrebbero essere ideali per il centrocampo bianconero.