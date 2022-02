La Juventus è attesa da un mese di febbraio impegnativo con tanti match che potrebbero essere decisivi per la seconda parte della stagione dei bianconeri. Di certo lo saranno il quarto di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo e l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villareal. Saranno mesi importanti per la società bianconera per decidere chi farà parte della Juventus nella stagione 2022-2023. Oltre ai giocatori in scadenza a giugno ce ne sono diversi che hanno un contratto fino a giugno 2023 e che non hanno la certezza di una conferma.

Fra questi spicca Alex Sandro, che nella prima parte della stagione è stato fra i più deludenti dei giocatori bianconeri. Cederlo a giugno potrebbe essere l'ultima possibilità per monetizzare in maniera importante nella vendita del suo cartellino. Potrebbe garantire una somma di circa 10 milioni di euro. La Juventus potrebbe offrirlo come contropartita tecnica per arrivare ad un altro terzino sinistro che piace molto alla società bianconera. Ci riferiamo a Renan Lodi, titolare nell'Atletico Madrid e che in questa stagione sta dimostrando di essere un giocatore importante. Potrebbe essere acquistato per circa 20 milioni di euro ma l'inserimento di Alex Sandro potrebbe garantire alla società bianconera di attutire in maniera decisa l'investimento in contanti.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire Alex Sandro per l'acquisto di Renan Lodi. Il classe 1998 è valutato dall'Atletico Madrid circa 20 milioni di euro. Per questo potrebbero bastare circa 10 milioni di euro in contanti per arrivare al giocatore della società spagnola.

Simeone però non sarebbe certo di acquistare Alex Sandro anche perché rispetto a Renan Lodi ha circa sette anni in più. Il tecnico vorrebbe Weston McKennie, difficilmente però la Juventus cederà l'americano, considerando un giocatore molto importante da Allegri. Atletico Madrid e Juventus a giugno dovranno parlare anche di Alvaro Morata, attualmente in prestito alla società bianconera con diritto di riscatto a 35 milioni di euro.

La società bianconera potrebbe riscattarlo ma vorrebbe spendere una somma evidentemente rispetto a quello definito oramai due anni fa quando lo spagnolo arrivò nella società bianconera. La Juventus vorrebbe acquistare il cartellino dello spagnolo per circa 20 milioni di euro dopo che lo ha già pagato per il prestito 10 milioni a giugno 2020 e altrettanti a giugno 2021.

La Juventus potrebbe valutare anche un altro acquisto dell'Atletico Madrid. Si tratta di Joao Felix, punta portoghese considerata una riserva dal tecnico Simeone. Se dovesse partire Dybala a parametro zero la società bianconera potrebbe cercare di acquistare il giocatore a giugno, magari in prestito con riscatto in diverse stagioni. La sua valutazione di mercato è di circa 60 milioni di euro.