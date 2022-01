La Juventus è al lavoro in questi giorni non solo per il mercato di gennaio ma anche per il Calciomercato estivo. La società bianconera potrebbe decidere di migliorare in maniera importante centrocampo e settore avanzato, anche perché i principali problemi sembrano riguardare proprio i settori prima menzionati. Sembra manca qualità nel gioco oltre ad una punta che sappia finalizzare le azioni da gol. Diversi giocatori non hanno reso come ci si aspettava per questo potrebbero essere venduti per monetizzare e per agevolare l'arrivo di rinforzi. Uno dei principali indiziati a lasciare la società bianconera a giugno è Dejan Kulusevski.

Il centrocampista svedese sta deludendo e non ha dimostrato fino ad adesso di valere i 40 milioni di euro investiti dalla Juventus per il suo acquisto. Il giocatore potrebbe essere utilizzato come contropartita tecnica per l'acquisto di una punta.

Si è parlato in questi giorni di un'offerta della Juventus per Vlahovic da circa 35 milioni di euro più il cartellino del centrocampista svedese. Offerta che però non sarebbe stata accettata dalla società toscana che vorrebbe monetizzare e non l'inserimento di giocatori. Lo svedese potrebbe però essere offerto alla Roma per l'acquisto del centrocampista Niccolò Zaniolo.

Il centrocampista Kulusevski possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Zaniolo a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare a giugno Niccolò Zaniolo. La società bianconera potrebbe offrire il cartellino del centrocampista Dejan Kulusevski più una somma di circa 10 milioni di euro.

Lo svedese ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro. Ad agevolare l'eventuale partenza del centrocampista Zaniolo è il suo contratto in scadenza a giugno 2024. A giugno sarà a due anni dalla scadenza della sua intesa contrattuale e attualmente non sono previsti incontri fra il giocatore e la Roma. Per questo non è da scartare la possibilità lasci la società romana a giugno.

Kulusevski piace a Mourinho e potrebbe essere il sostituto ideale di Mkhitaryan, in scadenza di contratto a fine stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare acquisti importanti anche a gennaio. Se dovesse partire Aaron Ramsey ed uno fra Arthur Melo e Bentancur, potrebbe arrivare Denis Zakaria, in scadenza di contratto a giugno. Potrebbe arrivare a prezzo agevolato e sarebbe un rinforzo gradito da Allegri in quanto lo svizzero garantirebbe impostazione di gioco e fisicità. Si parla anche di un possibile arrivo anticipato di Nicolò Rovella, il cui cartellino è di proprietà della società bianconera ma attualmente è in prestito al Genoa. Per il settore avanzato il preferito è il giocatore della Fiorentina Dusan Vlahovic.