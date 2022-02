L'Inter starebbe valutando le strategie di mercato da intavolare in vista della prossima estate. Stefan De Vrij non dovrebbe essere confermato perché garantirebbe alle casse nerazzurre una netta plusvalenza, visto che era stato ingaggiato da svincolato dopo l'avventura alla Lazio. Il centrale ha il contratto in scadenza nel 2023 e una valutazione di circa 40 milioni di euro.

Situazione opposta invece quella legata a Andrea Ranocchia che andrà in scadenza il 30 giugno 2022. Secondo delle recenti indiscrezioni il club nerazzurro avrebbe infatti deciso di esercitare l'opzione di rinnovo presente nel contratto del difensore italiano.

Ranocchia verso il rinnovo

L'Inter potrebbe attuare una piccola rivoluzione per quanto riguarda il reparto arretrato nelle prossime sessioni di Calciomercato. I nerazzurri, infatti, hanno cinque tre giocatori in scadenza di contratto: D'Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Handanovic e Cordaz, di questi solo due sarebbero vicini al rinnovo. Uno è Handanovic, che rinnoverà con i nerazzurri almeno per un altro anno nonostante l'arrivo di Onana e il secondo è Andrea Ranocchia. Il centrale nato ad Assisi ha sempre dimostrato un forte attaccamento alla maglia nerazzurra nel corso degli anni, tanto da rifiutare diverse offerte presentategli nel tempo. Ranocchia è arrivato all'Inter 11 anni fa, a gennaio 2011, e con la maglia numero 13 ha vissuto tante avventure, vincendo una Coppa Italia proprio sei mesi dopo il suo arrivo, uno scudetto nella passata stagione e una Supercoppa lo scorso mese contro la Juventus e, nel mezzo, è stato anche capitano della squadra nerazzurra.

Andrea Ranocchia è una certezza silenziosa della rosa meneghina, in grado di farsi trovare sempre pronto quando chiamato in causa, nonostante lo scarso utilizzo, senza andare ad intaccare quelli che sono gli equilibri emotivi dello spogliatoio. L’ultima grande prova del difensore classe 1988 è arrivata nella gara rocambolesca vinta in rimonta in Coppa Italia contro l’Empoli, nella quale lo stesso Ranocchia ha trovato uno dei gol più belli e pesanti della sua carriera nerazzurra.

Nonostante i suoi 34 anni il club nerazzurro avrebbe deciso di esercitare l'opzione di rinnovo presente nel contratto in scadenza il 30 giugno, permettendo così al difensore di rimanere a Milano almeno fino al 2023. Nelle prossime settimane la dirigenza incontrerà l’entourage di Ranocchia per parlare del prolungamento di contratto.

Da quando è nel capoluogo lombardo, il difensore ha sempre speso belle parole per la città e per la società. La sua intenzione è quella di restare ancora qualche anno e, con il passare dei giorni, questa possibilità sembra essere sempre più concreta.

Le cifre del contratto

Andrea Ranocchia avrebbe fatto presente all'Inter di essere disposto a venire incontro alle esigenze del club pur di riuscire ad arrivare all'intesa per il rinnovo di contratto. Secondo indiscrezioni, il centrale sarebbe pronto ad abbassarsi l'attuale ingaggio, che ammonta a 1,8 milioni di euro, firmando il prolungamento per almeno un anno a 1,3 milioni di euro più bonus. L'Intenzione di Ranocchia sarebbe quello di terminare la carriera calcistica all'Inter, il club che lo ha portato sul gradino più alto del campionato italiano.

Il classe 1998 qualche settimana fa aveva dichiarato: “Finché l'Inter mi propone un contratto io vestirò sempre la maglia nerazzurra che mi rende orgoglioso”. Il rapporto d'amore tra Andrea e l'Inter pare dunque destinato a durare almeno fino al 2023, con il difensore voglioso di iniziare la sua dodicesima stagione in nerazzurro.