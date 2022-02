Puntellare l'organico a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri. È questa l'intenzione della Juventus, che sta lavorando sul fronte mercato per rinforzare la rosa a disposizione dell'allenatore livornese, con elementi di qualità e spessore.

Reparto sotto osservazione è la difesa, in particolar modo le corsie esterne. La dirigenza bianconera avrebbe messo nel mirino Andrea Cambiaso, esterno italiano del Genoa, che in questa prima parte di stagione è stato tra i migliori nelle fila del Grifone, ed ha attirato su di se l'interesse di diversi top club italiani, tra cui quello della Vecchia Signora.

Nella scorsa sessione invernale di Calciomercato, la società rossoblù ha rifiutato delle offerte da 10-12 milioni di euro, in quanto valuta il giovane esterno almeno 15 milioni di euro.

I bianconeri stanno monitorando con grande attenzione la situazione, ma la dirigenza bianconera deve fare i conti con l'interesse dell'Inter che potrebbe piombare sul giocatore in caso di addio di Ivan Perisic, e dell'Atalanta che dopo aver salutato Gosens passato all'Inter, potrebbe dire addio anche ad Hateboer a fine stagione.

Juve, Zaniolo nel mirino

Oltre alle corsie laterali, la Juventus sta lavorando anche sul fronte offensivo, con l'obiettivo di puntellare la batteria di esterni e trequartisti a disposizione di Allegri.

Il nome caldo in casa juventina sarebbe quello di Nicolò Zaniolo, talento della Roma, che dopo i gravi infortuni subiti nelle passate stagione, sta avendo un rendimento costante sotto la gestione targata Josè Mourinho. I giallorossi non hanno alcuna intenzione di cedere Zaniolo, considerato un punto fermo del progetto dello Special One, e solo di fronte ad un'offerta importante potrebbe sedersi al tavolo e trattare una possibile cessione del numero 22.

I bianconeri potrebbero giocarsi la carta Weston Mckennie, centrocampista americano che piace molto a Mourinho.

Il possibile arrivo di Zaniolo dipenderà anche dalle possibili cessioni di Alvaro Morata e soprattutto di Paulo Dybala, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il club bianconera: la Joya sarebbe nel mirino dei top club inglesi, in particolar modo del Manchester City di Pep Guardiola e del Liverpool di Jurgen Klopp.

Juve: sfide fondamentali con Torino e Villareal

Oltre alle situazioni di mercato, la Juventus di Max Allegri sta lavorando sul campo e preparando le prossime due sfide contro il Torino e il Villareal, fondamentali per il prosieguo della stagione juventina.

Partiamo dal derby, un match sempre sentitissimo e che potrebbe risultare un crocevia fondamentale per le ambizioni dei bianconeri in campionato. Per quanto concerne la possibile formazione, Allegri potrebbe confermare il 4-3-3 con la conferma del tridente formato da Dybala-Vlahovic-Morata, ma occhio alla carta Kean, che potrebbe essere schierato dal 1'minuto in un turnover ragionato vista l'imminente sfida contro il Villareal di Unai Emery.

Il match contro il Sottomarino giallo è fondamentale per continuare il percorso in Champions. Servirà la migliore Juventus per conquistare due vittorie fondamentali, in due sfide che potrebbero regalare molte emozioni.