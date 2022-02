Nonostante si sia da poco conclusa la sessione invernale di Calciomercato, Inter e Milan si stanno già muovendo per potenziare le rispettive rose in vista del prossimo mercato estivo. Sono numerose le indiscrezioni che nelle ultime ore riguardano i due club milanesi.

Inter, possibile la cessione di Esposito per arrivare a Scamacca e Frattesi

I nerazzurri cercherebbero sia un attaccante che un centrocampista e avrebbero in particolare messo nel mirino Davide Frattesi e Gianluca Scamacca, entrambi del Sassuolo. La doppia operazione potrebbe costare circa 60 milioni di euro.

I dirigenti milanesi potrebbero decidere di abbassare le pretese del club emiliano inserendo nell'operazione il cartellino di Sebastiano Esposito, ora in prestito al Basilea, che avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro.

Intanto l'Inter potrebbe perdere, a fine stagione, sia Arturo Vidal che Matias Vecino. Il cileno non dovrebbe rinnovare il contratto e sulle sue tracce ci sarebbe anche il Tottenham di Antonio Conte, lo stesso allenatore che lo aveva voluto a Milano. L'uruguaiano dovrebbe andare a scadenza per poi svincolarsi a parametro zero: piacerebbe al Genoa e al Napoli. I campani avrebbero una via preferenziale: la presenza di mister Luciano Spalletti, con il quale ha condiviso con l'avventura alla Pinetina, potrebbe essere decisiva per l'arrivo del centrocampista che sarebbe congeniale al 4-2-3-1.

Il Milan penserebbe a tre colpi del Lille

Il Milan starebbe intanto pensando a tre calciatori del Lille in vista della prossima estate. Il sogno sarebbe Sven Botman, che piacerebbe anche alla Juventus. La sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro e potrebbe essere ideale per rinforzare la rosa, anche perché Alessio Romagnoli potrebbe decidere di lasciare Milanello a parametro zero al termine della stagione.

Per il centrocampo piacerebbe Renato Sanches, ritenuto un profilo adeguato se dovesse partire Franck Kessie. L'ex Atalanta non dovrebbe rinnovare il contratto: avrebbe chiesto otto milioni di euro per arrivare al prolungamento, cifra ritenuta troppo elevata dai rossoneri.

Jonathan David sarebbe invece il nome per l'attacco, il classe 2000 canadese piacerebbe molto anche all'Inter. La sua valutazione sarebbe piuttosto alta e il Milan dovrebbe prima mettere a segno qualche cessione prima di avanzare eventualmente un'offerta.