La Juventus, in queste ore, ha già archiviato il pareggio per 1-1 nel derby col Torino e si sta concentrando in vista della partita contro il Villarreal. Per questa sfida, però, i bianconeri saranno in emergenza a causa di diversi infortuni.

Mancherà certamente Giorgio Chiellini, mentre Leonardo Bonucci e Daniele Rugani sono a forte rischio. Nella mattinata del 19 febbraio, il numero 19 juventino è stato al JMedical per sottoporsi ad accertamenti e capire come procede il fastidio al polpaccio accusato in settimana. La sensazione è che la Juventus per Bonucci non correrà nessun tipo di rischio, perciò il difensore viterbese potrebbe saltare l'appuntamento europeo col Villarreal.

Anche Paulo Dybala non è al meglio. Il numero 10 bianconero ha sentito un indurimento alla coscia durante il derby e la sua presenza in Champions League è in dubbio.

Allegri rischia di avere tante assenze

Per la gara di Champions League contro il Villarreal, Massimiliano Allegri rischia di avere un numero esiguo di giocatori soprattutto in difesa. Infatti, oltre a Chiellini, dovrebbero mancare anche Bonucci e Rugani. Dunque è probabile che al fianco di Matthijs De Ligt giochi Danilo.

In ogni caso, si capirà qualcosa di più nei prossimi giorni, anche se la Juventus non vorrà correre rischi, quindi se i giocatori non saranno al top non verranno messi in campo.

Oltre ai tre difensori potrebbero mancare anche Federico Bernardeschi e Paulo Dybala.

Per quest'ultimo potrebbe esserci la speranza di portarlo almeno in panchina. L'attaccante argentino ha avvertito un fastidio alla solita coscia, e per questo motivo si preferisce agire con prudenza.

Sabato 19 febbraio il numero 10 juventino non dovrebbe allenarsi con i compagni per precauzione. Dunque, non resta che attendere le prossime ore per capire se Dybala potrà almeno essere in panchina contro il Villarreal.

Ad ogni modo, sembra difficile che La Joya possa essere titolare, e in attacco contro il Villarreal dovrebbero esserci Alvaro Morata e Dusan Vlahovic.

Dubbi a centrocampo

Per la gara contro il Villarreal, Massimiliano Allegri potrebbe avere dei dubbi soprattutto a centrocampo. Infatti, se dovesse mancare Paulo Dybala, nel reparto avanzato sarebbero disponibili soltanto Alvaro Morata e Dusan Vlahovic, e per sostenerli servirà maggiore apporto da parte degli esterni.

Anche in questa zona del campo ci saranno diverse defezioni.

Sicuramente mancherà Federico Chiesa, mentre ci sono dei dubbi per Federico Bernardeschi. Qualora dovessero mancare entrambi, Allegri potrebbe avanzare la posizione di Juan Cuadrado, inserendo Mattia De Sciglio in difesa.

Inoltre, resta da capire se in cabina di regia verrà confermato Manuel Locatelli oppure se entrerà Arthur. La Juventus domenica 20 febbraio si ritroverà alla Continassa per allenarsi e svolgere una seduta mattutina, e in questa occasione Allegri inizierà a sciogliere i primi dubbi di formazione in vista della Champions.