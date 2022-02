Anche se siamo a febbraio per il Crotone potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni un'operazione, questa volta in uscita. A concludere anzitempo la sua esperienza in Calabria potrebbe essere il difensore Nehuen Paz. Arrivato in estate come uno dei tanti rinforzi a titolo definitivo dal Bologna, il calciatore argentino non è riuscito a imporsi nonostante arrivasse dalla massima serie. Per lui nelle prossime ore potrebbe aprirsi una nuova avventura, questa volta in Cile tra le fila dell'Universidad Católica.

Crotone, Paz ai saluti

In poco più di sei mesi vissuti con la maglia del Crotone, il difensore Nehuen Paz è riuscito a collezionare solamente 12 presenze in 23 gare.

Da potenziale titolare il difensore è diventato ben presto un'alternativa per poi essere escluso di fatto dagli impegni degli squali. La situazione difficile del Crotone, attualmente terz'ultimo in Serie B, non permette dunque margini di manovra. Per salvare la stagione e voltare pagina il calciatore argentino potrebbe salutare l'Italia e approdare all'Universidad Católica. Secondo le recenti indiscrezioni provenienti dal Cile sarebbe ormai imminente la rescissione del contratto con il Crotone, prima di andare a firmare un legame con la sua nuova squadra con valenza quadriennale.

Una stagione difficile

Partito con ambizioni d'alta classifica il Crotone di Francesco Modesto ha dovuto affrontare, sin da subito, difficoltà non preventivate.

Poche le vittorie conquistate, solamente due, tante le sconfitte incassate, tra cui nelle ultime due giornate quelle nel "derby" di Reggio Calabria (1-0) e nella gara successiva, all'Ezio Scida, contro il Brescia di Filippo Inzaghi (0-1). Una situazione che pone i rossoblù in lotta per non retrocedere e che soprattutto impone idee chiare.

Da qui l'esclusione, almeno al momento, di Nehuen Paz dalle sfide di campionato, anche a causa dell'arrivo a gennaio di elementi come Vladimir Golemic, Manuel Nicoletti e Laurens Serpe.

Crotone, obiettivo salvezza

Con 14 punti in graduatoria a 15 gare dal termine della stagione il Crotone non potrà fare calcoli ma dovrà cercare di ottenere quante più vittorie possibili per conquistare la salvezza.

Importanti saranno le prossime sfide, in particolare quella del 23 febbraio all'Ezio Scida contro il Cosenza, squadra che in classifica precede proprio il Crotone con 19 punti. Prima però ci sarà da affrontare per Francesco Modesto e i suoi ragazzi la gara del "Via del Mare", in programma domenica 20 febbraio in casa del Lecce, formazione reduce da sei risultati utili consecutivi e che sogna il ritorno in massima serie.