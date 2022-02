Inter e Milan starebbero valutando le possibili trattativa per potenziare le rispettive rose in vista della prossima stagione. I nerazzurri avrebbero in mente di modificare vari reparti anche in vista di alcuni addii. Giuseppe Marotta sarebbe molto attento ai calciatori che si svincoleranno a parametro zero ed avrebbe infatti allacciati i contatti per ingaggiare sia Paulo Dybala che Franck Kessie. L'argentino non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 perché la Juventus non vorrebbe soddisfare la richiesta di circa dieci milioni di euro all'anno.

L'ex Palermo potrebbe approdare alla Pinetina per prendere il posto di Alexis Sanchez che non dovrebbe essere confermato per il prossimo anno. A Dybala verrebbe riconosciuto un contratto da circa sette milioni di euro più bonus.

Il centrocampista attualmente al Milan sarebbe un'altra idea dei dirigenti nerazzurri che potrebbero salutare si Arturo Vidal che Matias Vecino. Entrambi potrebbero infatti non rinnovare il rapporto e cambiare aria alla fine di questa stagione calcistica. Lo stipendio dell'ex Barcellona, di circa sette milioni di euro annui, potrebbe essere riconosciuto all'ex Atalanta che chiederebbe circa otto milioni di euro. Cifra troppo onerosa per il club degli Elliott.

Inter: idea David, Perisic potrebbe rinnovare

Il talento del Lille sarebbe il rinforzo per Simone Inzaghi che lo riterrebbe anche molto congeniale al suo 3-5-2. La valutazione del cartellino sarebbe di circa cinquanta milioni di euro ed il suo contratto scadrà nel 2025 e, per questo, l'operazione sarebbe ritenuta ancora molto complicata.

L'affare potrebbe sbloccarsi nel caso dovesse partire Lautaro Martinez che garantirebbe alle casse nerazzurra circa ottanta milioni di euro. David, inoltre, piacerebbe anche al Milan. L'Inter poi sarebbe sempre sulle tracce di Gianluca Scamacca, che potrebbe arrivare sempre in estate e che avrebbe una valutazione di circa trenta milioni di euro.

Nella trattativa si potrebbe inserire il cartellino di uno tra Andrea Pinamonti e Ionut Radu. L'Inter potrebbe aver raggiunto l'accordo per i rispettivi rinnovi di Marcelo Brozovic ed Ivan Perisic. L'esterno potrebbe accettare la richiesta di circa quattro milioni di euro all'anno per due anni anche se il Tottenham di Antonio Conte sarebbe ancora interessato e potrebbe alzare l'offerta a circa sei milioni annui per portarlo in Premier League.

Il Milan sul centrocampista portoghese

Il mercato potrebbe regalare degli innesti anche al Milan che, al termine della stagione, potrebbe allacciare i rapporti con il Lille per avere Renato Sanches. Il centrocampista, che potrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto, sarebbe valutato circa trenta milioni di euro ma non rifiuterebbe un'avventura in Italia. In rossonero troverebbe anche Rafael Leao, talento cui i rossoneri vorrebbero rinnovare il contratto per i prossimi anni.