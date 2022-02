Sono i giorni di Rafael Leao in casa Milan. I rossoneri, lontani dall’accordo con Kessié e con il nodo Romagnoli ancora da sciogliere, continuano le trattative per i rinnovi di contratto dei proprio gioielli. Theo Hernandez ha già firmato il prolungamento, il prossimo dovrebbe essere Bennacer, ma nel frattempo Maldini e Massara avrebbero fatto dei grossi passi avanti per proseguire il rapporto con Rafael Leao.

Leao, rinnovo con ingaggio triplicato

Il ventiduenne portoghese, che ha appena festeggiato il prestigioso traguardo delle 100 presenze in rossonero, è diventato il vero trascinatore tecnico della squadra di Stefano Pioli.

A ventidue anni, e dopo due stagioni passate tra alti e bassi, è maturato, segna di più - già otto i gol stagionali - e soprattutto riesce a sfruttare a pieno quel talento che in pochi hanno nel nostro campionato. Un diamante non più grezzo, su cui fondare la squadra del futuro, è questa la linea che sta seguendo il club attualmente in testa alla Serie A che infatti avrebbe accelerato per il rinnovo.

La trattativa è partita alcune settimane fa con il potente agente Jorge Mendes e la società che sono sembrati subito sulla stessa lunghezza d’onda. Così nelle prossime settimane, secondo gli ultimi rumors, dovrebbe arrivare la firma sul prolungamento dell’intesa fino al 2026, l’attuale scadenza è fissata nel 2024.

Due anni in più insieme e uno stipendio più alto, in modo da allontanare anche le sirene di mercato, che hanno cantato la scorsa estate soprattutto da Dortmund, sponda Borussia.

Leao tra i più pagati del Milan

L’accordo dovrebbe prevedere uno stipendio quasi triplicato per Leao che al momento guadagna 1,5 milioni di euro a stagione e che, se venissero confermati i rumors, andrebbe a firmare per 4 milioni all'anno.

Se l’accordo dovesse essere questo, il portoghese scalerebbe parecchie posizioni nella classifica dei giocatori più pagati del Milan, andando ad affiancare Theo Hernandez al terzo posto, dietro a Ibrahimovic, che al momento ha uno stipendio da sette milioni, e Romagnoli che ne guadagna oltre 5.

Va detto che i primi due in graduatoria sono entrambi in scadenza e non è per niente detto che rinnoveranno il proprio rapporto con il Milan.

Lo svedese viaggia verso la fine della carriera, combatte con tanti infortuni e ancora deve prendere una decisione sul suo futuro. Per Romagnoli, il rinnovo sarebbe possibile se accettasse di tagliarsi l’ingaggio fino a rientrare nei parametri societari. Su di lui ci sarebbero Lazio e Juventus, per questo, anche se la volontà del giocatore sarebbe quella di rimanere a Milano, la questione è ancora parecchio aperta.