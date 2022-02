Beppe Marotta va a caccia di rinforzi per la sua Inter che ieri ha perso in Champions League contro il Liverpool 0-2 in una notte ricca di rimpianti. Il dirigente nerazzurro sta cercando quei profili che possano far spiccare definitivamente il volo alla squadra di Simone Inzaghi, in piena lotta per centrare il bis Scudetto. Uno dei profili seguiti con maggiore attenzione sarebbe quello di Franck Kessié, centrocampista centrale del Milan in scadenza di contratto a giugno.

Inter-Kessié: una storia lunga un anno

Secondo gli ultimi rumors già dalla scorsa estate i Campioni d’Italia starebbero seguendo con attenzione il profilo dell’ivoriano che non dovrebbe rinnovare con i rossoneri.

L’entourage del giocatore non avrebbe accettato l’offerta di prolungamento da 6,5 milioni messa sul piatto da Paolo Maldini e da tempo si starebbe guardando intorno per una nuova soluzione.

I nerazzurri sognano il Calhanoglu bis, ma questa volta non sarà facile. Kessié infatti vorrebbe uno stipendio superiore ai 7 o 7,5 milioni a stagione, che è il tetto massimo imposto da Zhang per non far andare fuori giri il bilancio della società meneghina. Un problema grosso, e non semplice da risolvere, anche perché sul centrocampista ci sarebbero diverse squadre, tutte blasonate, ricche e importanti.

Tutti vogliono Kessié

In Inghilterra lo starebbe corteggiando il Tottenham del grande ex Antonio Conte con la concorrenza del ricchissimo Newcastle, che potrebbe accontentare Kessié sotto l’aspetto economico ma al momento è in lotta per la salvezza in campionato e quindi l’anno prossimo non giocherà in Europa, insomma e livello sportivo è quello con meno appeal.

Attenzione poi a Klopp e al suo Liverpool tutto corsa e dinamicità in cui l’ivoriano potrebbe inserirsi a meraviglia.

Da non escludere anche la pista spagnola con il Barcellona che dopo il super mercato di gennaio, in cui sono arrivati Aubameyang, Ferran Torres e Traorè, continua la sua rivoluzione per tornare al top in patria e in Europa.

L’interesse c’è, ma anche in questo caso il problema economico potrebbe frenare la trattativa, i blaugrana infatti non potrebbero offrire la cifra richiesta dal giocatore.

Inter, le inglesi e Barcellona: Kessié deve decidere il suo futuro che sembra ormai lontano dal Milan. Nel caso in cui non riuscisse il colpo da maestro, Beppe Marotta potrebbe puntare un profilo più giovane per migliorare la mediana di Inzaghi, con Frattesi del Sassuolo in pole position. Con i neroverdi ci sarebbe in ballo anche il discorso Scamacca, altro profilo giovane che interessa ai nerazzurri peer completare la batteria di attaccanti.