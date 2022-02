Il Milan sta godendo di un ottimo momento di forma con i rossoneri che si trovano al primo posto in classifica (sebbene l'Inter debba recuperare una partita).

Rafael Leao è uno dei protagonisti della grande annata milanista e sarebbe finito nel mirino di Newcastle e Arsenal. I dirigenti rossoneri, fra cui Maldini, stanno sondando intanto il mercato in entrata e l'obiettivo numero uno sarebbe il portoghese Renato Sanches.

Calciomercato Milan, possibili rinforzi a centrocampo

Il Milan è consapevole che quest'estate dovrà sostituire Franck Kessie (in scadenza di contratto) e il club rossonero pare pensare che Yacine Adli da solo non sia sufficiente per farlo (il suo acquisto è già stato perfezionato la scorsa estate).

La dirigenza punterà fortemente anche sull'ingaggio di un altro centrocampista e Renato Sanches del Lille pare essere l'obiettivo numero uno per rinforzare il reparto centrale del campo.

Milan, Kessie sempre più vicino all'addio

All'inizio della ripresa di Milan-Sampdoria, nella curva rossonera, è apparso uno striscione con la scritta: “Chi ama il Milan lo dimostra con i fatti. Cordiali saluti agli insoddisfatti". Tale striscione della Curva Sud vuole essere un monito e una chiara presa di posizione che il club viene al di sopra di tutto e di tutti. Kessie è stato fischiato da buona parte del pubblico di San Siro sia quando è stata letto il suo nome sulla distinta della squadra sia quando è entrato in campo.

Dei cori sono stati poi diretti a Theo Hernandez e Sandro Tonali come apprezzamento per il rinnovo del francese e per la riduzione dello stipendio di Tonali per passare definitivamente al Milan.

Milan, Leao nel mirino della Premier League

L'Arsenal avrebbe intenzione di rafforzare il proprio reparto offensivo e in particolare i 'Gunners' avrebbero messo gli occhi su Rafael Leao, che ha segnato 10 gol e collezionato 6 assist in 27 presenze in tutte le competizioni nella stagione in corso.

Leao è sotto contratto col Milan fino al 2024 e si vocifera che non sia lontano un rinnovo, che rafforzerebbe la posizione dei rossoneri. La valutazione del portoghese diventerebbe infatti molto alta qualora dovesse rinnovare il contratto con il Milan.

Un altro club che sembrerebbe interessato a Leao è il Newcastle, che qualora dovesse evitare la retrocessione avrebbe poi a disposizione un budget considerevole per operare sul prossimo mercato, vista anche la ricchezza della nuova proprietà.