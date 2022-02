Venerdì 25 febbraio alle ore 18:45 ci sarà Milan-Udinese, incontro valido per la 27ª giornata di Serie A 21/22.

I padroni di casa, nel turno scorso, hanno pareggiato per 2-2 fuori dalle mura amiche contro la Salernitana di Nicola. L'Udinese, invece, ha pareggiato per 1-1 in casa contro la Lazio di Sarri.

Dove vederla: il match tra Milan e Udinese sarà visibile in streaming su Dazn. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Pierluigi Pardo, col commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Milan, out Ibrahimovic

A differenza di altre squadre italiane impegnate nelle coppe europee, i rossoneri sono concentrati interamente sul campionato.

Mister Stefano Pioli e la squadra, dopo l'inaspettato pareggio col fanalino di coda del campionato, dovranno rimettersi subito in carreggiata contro l'Udinese, magari tornando alla vittoria, così da rimanere ancora alla speranza di conquistare lo scudetto della loro storia.

Per battere la compagine friulana, il tecnico ex Inter potrebbe scegliere ancora una volta il 4-2-3-1, con Maignan in porta. La linea difensiva avrà buone possibilità di essere formata, almeno inizialmente, da Tomori e Romagnoli al centro, mentre Calabria e Theo Hernandez agiranno come terzini. I mediani titolari dei rossoneri, invece, dovrebbero essere Bennacer e Tonali. La trequarti campo potrebbe essere composta da Diaz, Messias e Leao, i quali giocheranno alle spalle dell'unica punta Olivier Giroud.

Saranno assenti per infortunio Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer.

Udinese, Beto e Deulofeu in attacco

Mister Cioffi e la sua Udinese hanno conquistato sinora 10 punti nei 12 match disputati in trasferta (2 vittorie e 4 pareggi) ma fare un ulteriore passo verso la salvezza contro il Milan sarà, almeno sulla carta, un'impresa ardua.

Per tentare di impensierire i rossoneri, l'allenatore dei friulani potrebbe schierare il 3-5-2, con Silvestri a difesa dei pali. Il pacchetto arretrato dell'Udinese sarà formato, con tutta probabilità, da Becao, Pablo Mar e Peresi. I titolari del centrocampo friulano, invece, potrebbero essere Soppy e Molina come esterni, mentre Walace, Arslan e Makengo faranno da filtro in mezzo al reparto.

Il fronte offensivo sarà affidato a Beto e all'ex Deulofeu. Salteranno il match gli infortunati Nuytinck e Santurro.

Le probabili formazioni

Le probabili formazioni di Milan-Udinese:

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez, Tonali, Bennacer, Messias, Diaz, Leao, Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

Udinese (3-5-2): Silvestri, Becao, Pablo Mar, Peresi, Soppy, Walace, Arslan, Makengo, Molina, Deulofeu, Beto. Allenatore: Gabriele Cioffi.