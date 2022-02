Una gara che alla vigilia si presentava proibitiva ma che ha visto il Crotone subire l'avversario più del previsto. Al "Via del Mare" il Lecce passa per 3-0 nel turno della 24esima giornata di Serie B 2021-2022, agguanta la testa della classifica e inguaia ulteriormente i calabresi e il tecnico Francesco Modesto. Terza sconfitta consecutiva per gli squali, che rimangono in terz'ultima posizione ma vengono agganciati ora dal Vicenza. Sempre più distante la salvezza diretta, l'ultima chiamata per i Play-Out potrebbe invece arrivare nel prossimo turno che vedrà il Crotone ospitare il Cosenza.

Crotone, sconfitta pesante a Lecce

Una gara con un risultato mai in discussione quello tra il Lecce e il Crotone. La squadra di Marco Baroni passa con Coda, raddoppia con lo stesso attaccante su rigore e chiude i conti nella ripresa con Strefezza. Un rigore concesso e successivamente annullato dopo visione al Var e una traversa chiudono una sfida ampiamente meritata dai pugliesi. Un match che ha visto il Crotone dar vita ad un ampio turnover in vista del match di mercoledì 23 febbraio, quando alle ore 18:30 all'Ezio Scida arriverà il Cosenza per il secondo confronto di questo campionato, con in palio tre punti pesantissimi per la salvezza.

Modesto obbligato a vincere

Già alla vigilia di questa gara erano iniziate a susseguirsi delle prime voci, in caso di k.o.

contro il Lecce la panchina di Francesco Modesto sarebbe tornata in discussione. Al momento dalla dirigenza non sarebbero arrivate conferme o smentite. Probabilmente il cerchio potrebbe chiudersi nel derby del turno della 25esima giornata. In caso di sconfitta il Crotone potrebbe cambiare nuovamente allenatore affidandosi ad una risorsa interna o ad un tecnico al quale concedere la squadra nel finale di torneo e dal quale ripartire, anche in Serie C.

Una situazione sicuramente inaspettata, con la proprietà che in estate aveva esternato la voglia di potere lottare in questa stagione per i piani alti della classifica.

Crotone, ultima chiamata

Al termine della sfida contro il Lecce è stato lo stesso Francesco Modesto in sala stampa a sottolineare l'importanza della gara che attenderà il suo Crotone contro il Cosenza, forse l'ultima chance utile per gli squali per continuare a sperare in una salvezza difficile.

«Il Lecce è una squadra che se non vince direttamente il campionato potrà per lo meno giocarsi la vittoria fino alla fine. Dobbiamo rimboccarci le maniche, la nostra partita sarà quella in casa contro il Cosenza. Noi dobbiamo partire subito dalla gara contro il Cosenza, se sbagliamo contro di loro, se non vinceremo faremo fatica».