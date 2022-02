Il rinnovo di contratto di Paulo Dybala con la Juventus vivrà un momento decisivo a fine mese. L’entourage del giocatore e i vertici bianconeri si sarebbero dati appuntamento a fine febbraio, al termine di questa settimana quindi, subito dopo il Consiglio d’Amministrazione della società per provare a chiudere una questione spinosa iniziata ormai più di un anno fa. La storia è lunga e abbastanza complessa, la scadenza a giugno 2022 ha fatto sì che le parti si iniziassero a parlare già diversi mesi fa. Il giocatore a Torino sta bene, nel 2019 ha rifiutato l’allettante offerta del Manchester United che lo avrebbe voluto portare in Inghilterra, e non ci sarebbe mai stata una rottura.

Qualcosa però negli ultimi tempi è cambiato, i mesi sono passati e i vari colloqui non sono mai stati decisivi. Ora però i tempi sono maturi per l’incontro decisivo.

Già in questa fase la Joya volendo potrebbe prendere contatti con altri club, e ce ne sarebbero diversi sulle stracce, l’Inter per esempio, e accordarsi per l’anno prossimo. Non lo ha fatto fino ad ora e sembra intenzionato a non farlo, perché la Juventus sarebbe la sua prima scelta, anche se nel Calciomercato "mai dire mai".

Juventus-Dybala: appuntamento per il rinnovo

I bianconeri del canto loro non vorrebbero perdere il proprio numero 10 per cui Massimiliano Allegri stravede. Il tecnico lo vorrebbe sempre a centro della sua squadra anche se gli infortuni hanno limitato Dybala negli ultimi tempi, non giocherà nemmeno contro il Villarreal in Champions League per un problema muscolare.

Così a fine mese dovrebbe esserci l’incontro che potrebbe sbloccare la trattativa.

Rispetto ai rumors delle ultime settimane, la Juve avrebbe deciso di non abbassare l’offerta, anzi l’idea sarebbe quella di mantenere fede agli accordi economici presi prima della fine del 2021: contratto lungo a 8 milioni di euro di stipendio base a stagione, a cui aggiungere due o tre milioni di bonus personali e di squadra.

L’offerta sarebbe quella giusta per il giocatore, ma prima di dire che tutto andrà secondo i piani c’è un dettaglio, non da poco, da mettere a posto.

Secondo gli ultimi rumors infatti Dybala dovrebbe essere accontentato, mentre a tagliare il proprio guadagno dovrà essere l’agente Jorge Antun. La Juventus per rinnovare il contratto della Joya vorrebbe infatti che il procuratore tagliasse le proprie commissioni alla firma, una sorta di sconto invece che sull'ingaggio dell'attaccante sulla cifra da pagare al procuratore. La palla quindi passa all’entourage del giocatore, che dovrà decidere se accordarsi così oppure se trattare ancora.