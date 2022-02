Per la Juventus è in arrivo un mese di febbraio impegnativo per il calcio giocato e per il mercato. Le trattative di giugno dipenderanno molto anche dalla situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a fine stagione. Il riferimento è in particolar modo a Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio. Attualmente il giocatore che ha più possibilità di lasciare la società bianconera a parametro zero è il portiere, che potrebbe fare una nuova esperienza professionale per giocare titolare. Anche la Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametri zero a giugno.

Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera ce ne sarebbero due del Milan, Frank Kessié e Alessio Romagnoli. A proposito di quest'ultimo, Luca Momblano di recente ha dichiarato che potrebbe avere già un'intesa contrattuale con la società bianconera. Il giornalista sportivo ha spiegato che potrebbe essere il sostituto ideale di Giorgio Chiellini. Anche perché se l'Italia non dovesse qualificarsi ai mondiali negli spareggi di marzo, il difensore della Juventus potrebbe lasciare in anticipo il calcio giocato. Il classe 1984 ha un contratto con la società bianconera fino a giugno 2023.

Il giornalista Momblano ha parlato di Alessio Romagnoli

'Un dirigente importante del Milan ha detto che il prolungamento di contratto di Alessio Romagnoli è una trattativa fantasma per il rinnovo e ritengono o sanno che sarà un giocatore della Juve in estate'.

Queste le dichiarazioni di Luca Momblano in riferimento al possibile approdo di Alessio Romagnoli alla Juventus a giugno. Il giornalista sportivo ha spiegato anche uno dei motivi per cui il difensore del Milan potrebbe arrivare alla società bianconera. Ha infatti aggiunto: 'Se l’Italia non andasse ai Mondiali, Giorgio Chiellini potrebbe lasciare il calcio giocato già a fine stagione'.

Momblano ha voluto parlare anche del futuro professionale di Matthijs De Ligt, sottolineando come una sua cessione è molto difficile. Nell'eventualità dovesse partire il difensore olandese la Juventus potrebbe acquistare Bremer, attualmente al Torino.

Il mercato della Juventus

La Juventus dall'estate potrà contare anche su un altro difensore considerato uno dei migliori del campionato di Serie B.

Parliamo di Federico Gatti, acquistato dalla società bianconera nel mercato di gennaio. Un investimento importante quello della Juventus per il giocatore classe 1998, pagato circa 10 milioni di euro. A parlare di Gatti è stato anche il direttore sportivo del Frosinone Angelozzi, che ha dichiarato che il giovane difensore potrebbe fare la stessa carriera di giocatori importanti come Bonucci e Chiellini.