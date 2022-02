La Juventus è stata la protagonista del Calciomercato invernale. Merito di acquisti importanti come quelli di Denis Zakaria e Dusan Vlahovic, a cui bisogna aggiungere anche quello di Federico Gatti. Il difensore è costato circa 9 milioni di euro, fra prezzo di mercato più bonus, e rimarrà in prestito al Frosinone fino a giugno. Si è parlato molto dell'acquisto del classe 1998, soprattutto perché era vicinissimo al trasferimento al Torino. Alla fine, però, è stata la Juventus ad investire sul difensore, sorprendendo gran parte degli addetti ai lavori.

Come dicevamo, Gatti arriverà nel calciomercato estivo e potrebbe essere uno dei giocatori che andrà a ringiovanire il settore difensivo bianconero. Utilizziamo il condizionale perché nelle ultime ore si parla di Gatti anche come possibile contropartita tecnica per l'acquisto del giocatore del Torino, Bremer. Il brasiliano piace molto alla Juventus che oltre a Gatti offrirebbe anche una somma in contanti di almeno 10 milioni di euro. Su Bremer c'è l'interesse anche di altre società come il Milan, che ha bisogno di un difensore. Romagnoli, infatti, va in scadenza di contratto a giugno e attualmente non si è parlato di un suo prolungamento contrattuale con la società rossonera.

Il difensore Gatti possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Bremer a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe offrire il cartellino di Federico Gatti per l'acquisto di Bremer. Il difensore, attualmente al Frosinone, sarebbe la contropartita tecnica per il brasiliano, la società bianconera dovrebbe aggiungere però anche una somma in contanti considerando la valutazione di mercato dei due giocatori.

Il brasiliano ha un prezzo di almeno 20 milioni di euro, che potrebbe incrementare nella seconda parte della stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare un altro difensore in estate. La società bianconera potrebbe attingere al mercato dei parametri zero, considerando che ci sono diversi giocatori di qualità che vanno in scadenza a giugno.

Piace soprattutto Alessio Romagnoli, che è di piede sinistro e che alla lunga potrebbe sostituire Giorgio Chiellini. Il capitano della Juventus va in scadenza di contratto a giugno 2023 ma non potrà garantire molto minutaggio, considerando gli acciacchi muscolari avuti nelle ultime stagioni. La società bianconera potrebbe acquistare parametri zero anche a centrocampo. A tal riguardo sempre dal Milan potrebbe approdare Frank Kessié, anche lui come Romagnoli in scadenza di contratto a giugno. Sul centrocampista ivoriano però ci sarebbe l'interesse concreto di diverse società importanti.