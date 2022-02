Sabato 19 febbraio alle ore 20:45 si giocherà Salernitana-Milan, gara valida per il 26° turno di Serie A 21/22. I padroni di casa, nel turno precedente, hanno pareggiato fuori dalle mura amiche per 1-1 contro il Genoa di Blessin: alla rete di Destro per i rossoblu ha replicato Bonazzoli per i granata. Il Diavolo, invece, ha vinto di misura nel match casalingo disputato contro la Sampdoria di Giampaolo, imponendosi per 1-0 grazie al goal di Leao.

Dove vederla: la partita tra Salernitana e Milan sarà visibile in tv su Sky Sport e sulle piattaforme streaming SkyGo e Dazn.

Salernitana, 4-3-2-1 per Colantuono

Mister Colantuono e la sua Salernitana sono, al momento, il fanalino di coda della classifica con 12 punti ottenuti in 24 gare disputate. Per tentare di fare punti contro i rossoneri, il tecnico granata potrebbe schierare il 4-3-2-1, con Sepe a difesa dei pali. Quartetto che avrà buone chance di essere composto da Mazzocchi e Ranieri come terzini, mentre la coppia Fazio-Dragusin farà da filtro al centro del reparto. A far da scudo a centrocampo, invece, potrebbero esserci Radovanovic, Coulibaly ed Ederson. I titolari della trequarti campo della compagine campana, invece, saranno probabilmente Ribery e Verdi, i quali avranno il compito di fornire palle goal al vertice d'attacco Djuric.

Saranno da valutare le condizioni fisiche di Schiavone e Ruggeri.

Milan, in dubbio Ibrahimovic

Stefano Pioli e il suo Milan sono il terzo attacco più prolifico del campionato con 50 goal all'attivo (subito dopo Inter e Lazio) e incontreranno la squadra con la peggior difesa del torneo, la Salernitana che ha subito sinora 56 reti.

Per centrare la terza vittoria consecutiva, l'allenatore rossonero potrebbe scegliere ancora una volta il 4-2-3-1, con Maignan come estremo difensore. Pacchetto arretrato che sarà composto, con tutta probabilità, da Theo Hernandez, rientrante dopo la squalifica, e Calabria che agiranno come terzini, mentre Tomori e Romagnoli si piazzeranno al centro del reparto difensivo.

Bennacer e Tonali, invece, saranno i probabili titolari della linea mediana del Diavolo. I trequartisti che partiranno da primo minuto, inoltre, dovrebbero essere Messias, Diaz e Leao. A guidare l'attacco del Milan, infine, potrebbe esserci Olivier Giroud. In dubbio la presenza di Ibrahimovic e Gabbia.

Le probabili formazioni di Salernitana-Milan:

Salernitana (4-3-2-1): Sepe, Ranieri, Fazio, Dragusin, Mazzocchi, Ederson, Coulibaly, Radovanovic, Ribery, Verdi, Djuric. Allenatore: Colantuono.

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez, Tonali, Bennacer, Leao, Messias, Diaz, Giroud. Allenatore: Pioli.