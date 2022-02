Mercoledì 16 febbraio alle ore 21 si giocherà Inter-Liverpool, gara valida per l'andata degli ottavi di finale della Champions League 21/22.

I nerazzurri si sono qualificati secondi nel Gruppo D con 10 punti ottenuti (tre vittorie e un pareggio) dietro al Real Madrid di Ancelotti, capolista del girone con 15 punti. I Reds, invece, hanno chiuso il Gruppo B in prima posizione vincendo tutte le partite in programma, mentre a strappare il pass per gli ottavi come secondo è stato l'Atletico Madrid di Simeone con 7 punti realizzati.

Dove vederla: l'incontro tra Inter e Liverpool sarà visibile in esclusiva streaming su Amazon Prime Video.

Inter, Barella squalificato

Mister Inzaghi e la sua Inter affronteranno la corazzata inglese senza i favori del pronostico e sapendo di non poter contare sulle prestazioni dello squalificato Barella e degli infortunati Correa, Gosens e Vecino. Malgrado la partenza da sfavoriti sulla carta, l'Inter ha dimostrato sinora di giocare un calcio spumeggiante e propositivo, quindi la fiammella della speranza per far bene anche contro una big europea come il Liverpool dovrebbe rimanere accesa.

Per tentare di impensierire i Reds, l'allenatore nerazzurro potrebbe schierare il 3-5-2, con Handanovic a difesa dei pali. Il recupero di Bastoni, reduce da una distorsione alla caviglia, dovrebbe avvenire in tempo per il match ma, qualora il difensore non dovesse riuscire a scendere in campo, ci sarebbe Ranocchia al suo posto.

Il terzetto arretrato quindi potrebbe essere composto da Bastoni, Skriniar e De Vrij. A centrocampo, invece, i titolari dovrebbero essere Dumfries e Perisic come esterni, con Calhanoglu, Vidal e Brozovic che si piazzeranno in mezzo al reparto. Pochi dubbi, infine, sul tandem offensivo che dovrebbe essere composto da Edin Dzeko e Lautaro Martinez.

Liverpool, Diogo Jota al centro dell'attacco

Jürgen Klopp e il suo Liverpool sono tra i candidati più accreditati per alzare il massimo trofeo europeo per club in questa stagione ma, per avvicinarsi a questorisultato, dovranno superare intanto uno scoglio chiamato Inter. Per battere la squadra di Inzaghi, l'allenatore tedesco potrebbe schierare il propositivo 4-3-3, con Alisson come estremo difensore.

Il quartetto arretrato avrà ottime chance di essere formato da Alexander-Arnold e Robertson come terzini, con la coppia Van Dijk-Matip al centro del pacchetto arretrato. Fabinho, Henderson e Keïta, invece, saranno i probabili titolari del centrocampo dei Reds. Il tridente offensivo, infine, sarà presumibilmente composto da Diogo Jota al centro con Salah e Manè ai lati.

Le probabili formazioni di Inter-Liverpool:

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, Bastoni (Ranocchia), De Vrij, Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic. L. Martinez, Dzeko. Allenatore: Inzaghi.

Liverpool (4-3-3): Alisson, Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Keïta, Salah, Diogo Jota, Mané. Allenatore: Klopp.