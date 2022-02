La 24^ giornata di campionato di Serie A ha regalato diversi spunti interessanti per quanto riguarda gli episodi arbitrali.

Sono stati tre i match maggiormente discussi dalle varie moviole dei giornali sportivi. Quello più al centro delle polemiche, anche per il modo in cui è maturato (al 90° minuto), è stato è in Roma-Genoa, con l'arbitro del match Abisso che ha annullato il gol di Zaniolo dopo essere stato richiamato dal Var per un fallo qualche secondo prima di Abraham. Una situazione che ha suscitato molte discussioni, non solo per il gol annullato ma anche per l'espulsione subita da Zaniolo, ammonito per la seconda volta dopo aver detto alcune parole all'arbitro.

In Sampdoria-Sassuolo la Var sarebbe dovuta intervenire per un fallo sul centrocampista ligure Sensi, come dichiarato anche dall'ex arbitro e attuale opinionista di Dazn Marelli.

Mister Gasperini nel dopo partita di Atalanta-Cagliari ha invece protestato per un presunto fallo di mano di Pereiro nel primo gol segnato dal Cagliari.

Intanto dopo 24 giornate di campionato la classifica dei presunti errori arbitrali a favore ci dice che al primo posto c'è il Napoli con cinque episodi a favore e due contro e con un bilancio di +3. Stesso bilancio per Inter e Verona, coi nerazzurri che hanno avuti quattro di episodi a favore e uno contro.

In questa classifica la Juventus è ottava con un bilancio in pareggio fra episodi a favore e altri contro.

Il Milan è invece 17°, con un -2 fra decisioni arbitrali a favore e a sfavore. Ultimo posto per la Roma.

Napoli, Inter, Verona e Salernitana sono le squadre che si trovano nei primi posti della speciale classifica dei presunti errori arbitrali a favore, tutte con un bilancio di +3.

Seguono il Genoa a +2, Cagliari e Empoli a +1. Con un bilancio in pareggio ci sono diverse squadre: Juventus, Sassuolo, Fiorentina e Spezia.

Venezia, Udinese, Sampdoria, Atalanta e Lazio sono a quota -1, Milan e Torino a -2, Bologna a -3 e infine la Roma è a quota -4.

La 25^ giornata di campionato

La 25^ giornata di campionato regala dei match molto interessanti per le prime posizioni in classifica.

Il match clou sarà allo stadio Diego Armando Maradona, con il Napoli che sfiderà l'Inter. Un'eventuale vittoria per una delle due potrebbe essere molto importante per la lotta per il titolo, nonostante il Milan sia attualmente secondo a -1 dall'Inter. I nerazzurri però hanno una partita in meno.

A proposito dei rossoneri, a San Siro arriva la Sampdoria del nuovo tecnico Giampaolo (ex di turno), con i liguri che hanno vinto contro il Sassuolo nell'ultimo match di campionato.

Domenica 13 febbraio alle ore 20:45 ci sarà un altro match importante per la lotta alla Champions League, quello fra Atalanta e Juventus.