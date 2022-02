La Juventus è stata la protagonista del mercato di gennaio grazie a tre acquisti importanti, costati un totale di 100 milioni di euro pagabili in diverse stagioni. Federico Gatti, che rimarrà in prestito al Frosinone fino a giugno, Denis Zakaria e Dusan Vlahovic dimostrano la volontà della società bianconera di ritornare a lottare per il campionato, ma anche di arrivare fino in fondo in Champions League. Di certo, tale investimento è stato attutito dalle cessioni di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski, che alla lunga potrebbero garantire una somma di circa 70 milioni di euro.

A gennaio sarebbe potuto partire anche Moise Kean, ma solo il regolamento sui trasferimento dei giocatori avrebbe impedito tale cessione. La punta piaceva e piace molto al Paris Saint Germain. La società francese, secondo alcune notizie di mercato, avrebbe chiesto Kean nello scambio di mercato che avrebbe portato Mauro Icardi alla Juventus. La punta classe 2000, però, avendo già giocato in questa stagione nell'Everton e nella società bianconera, non avrebbe potuto disputare la seconda parte della stagione con il Paris Saint Germain. Non è da scartare la possibilità che i francesi provino ad acquistare Kean nel Calciomercato estivo.

Il giocatore Kean potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Kean potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain a giugno. L'arrivo di Vlahovic alla Juventus potrebbe diminuire in maniera evidente il minutaggio della punta italiana, anche se Allegri, nella conferenza stampa di presentazione di Juventus-Sassuolo, ha sottolineato che Kean può giocare anche punta di fascia.

Molto dipenderà dalle prestazioni del giocatore quando sarà impiegato da Allegri. Se dovesse confermarsi importante dovrebbe rimanere, anche perché Kean è utile per la lista dei giocatori per la Champions League, essendo cresciuto nel settore giovanile bianconero. Come è not,o è arrivato nel recente calciomercato estivo come sostituto di Cristiano Ronaldo trasferitosi al Manchester United.

La Juventus lo ha acquistato in prestito dall'Everton con obbligo di riscatto a giugno 2023 per circa 35 milioni di euro.

Il futuro professionale di Alvaro Morata

Rimanendo sempre in tema settore avanzato, da valutare anche il futuro professionale di Alvaro Morata, attualmente in prestito con diritto di riscatto dall'Atletico Madrid per circa 35 milioni di euro. Se fino a qualche settimana fa si parlava di una possibile partenza dello spagnolo, attualmente la situazione sembra essere diversa. Lo spagnolo se dovesse disputare una seconda parte di stagione importante potrebbe essere confermato anche nella stagione 2022-2023. La Juventus potrebbe incontrare l'Atletico Madrid per provare a diminuire la richiesta di 35 milioni di euro per il cartellino del giocatore.