La Juventus dopo l'importante vittoria contro l'Empoli in campionato giocherà l'andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Fiorentina. Un match difficile anche in considerazione delle tante assenze per i bianconeri. Non ci saranno Chiellini, Rugani, Alex Sandro, McKennie e Zakaria, potrebbe recuperare per la panchina Dybala anche se Allegri non dovrebbe rischiarlo. Diversa invece la situazione della Fiorentina, con il tecnico Italiano che non avrà a disposizione Martinez Quarta. In difesa dovrebbe rientrare Nikola Milenkovic. A centrocampo dovrebbe essere confermato Castrovilli, nel settore avanzato Piatek proverà a garantire fisicità e gol alla sua squadra.

La punta sarà supportata probabilmente da Saponara e Gonzalez.

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano dovrebbe affidarsi a Gonzalez

Il tecnico Vincenzo Italiano dovrebbe schierare il 4-3-3 con Terracciano che dovrebbe giocare titolare al posto di Dragowski. Difesa a quattro che dovrebbe essere formata da Odriozola, Milenkovic, Igor e Biraghi. Centrocampo a tre con Castrovilli, Torreira e Bonaventura. Nel settore avanzato dovrebbero giocare Gonzalez, Piatek e Saponara. Il polacco dovrebbe essere preferito a Cabral: il brasiliano contro il Sassuolo ha segnato il suo primo con la Fiorentina, realizzazione che non è servita ai toscani per vincere il match contro gli emiliani. 2-1 il risultato finale, con Traoré e Defrel che hanno segnato per il Sassuolo.

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dovrebbe schierare Vlahovic e Morata

Sarà un match difficile ed emozionante quello contro la Fiorentina per Dusan Vlahovic, che fino a qualche settimana fa era titolare nella squadra toscana. Allegri dovrebbe confermare gran parte della formazione che ha giocato titolare contro l'Empoli anche perché non dovrebbe recuperare nessuno degli infortunati.

Potrebbe andare in panchina Dybala, anche se difficilmente sarà rischiato dal tecnico toscano. In porta dovrebbe giocare Perin, titolare in Coppa Italia, difesa a quattro con Danilo, Bonucci, de Ligt e De Sciglio. A centrocampo Locatelli dovrebbe giocare insieme ad Arthur Melo e Rabiot. Cuadrado, Vlahovic e Morata dovrebbero essere i titolari nel settore avanzato.

Nel secondo tempo potrebbe toccare anche a Kean, protagonista nella vittoria della Juventus contro l'Empoli.

Le probabili formazioni di Fiorentina e Juventus:

Fiorentina (4-3-3): Terracciano - Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi - Castrovilli, Torreira, Bonaventura - Gonzalez, Piatek, Saponara. Allenatore Vincenzo Italiano.

Juventus (4-3-3): Perin - Danilo, Bonucci, de Ligt, De Sciglio - Locatelli, Arthur Melo, Rabiot - Cuadrado, Vlahovic, Morata. Allenatore Massimiliano Allegri.