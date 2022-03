La Juventus è attesa da giorni importanti sia per il calcio giocato che per il Calciomercato. In questo momento però la società bianconera sembra considerare come esigenza principale i match contro la Sampdoria, il Villarreal e la Salernitana. Durante la pausa per le nazionali, prevista nell'ultimo weekend di marzo, la società bianconera potrebbe incontrare gran parte dei giocatori che rischiano di lasciare Torino a parametro zero a giugno. Fra questi spicca anche Federico Bernardeschi, che attualmente guadagna circa 4 milioni di euro netti a stagione.

Somma che difficilmente la Juventus vorrà confermargli e a tal riguardo si parla di un ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione più bonus per il centrocampista. A parlare del rinnovo contrattuale di Federico Bernardeschi è stato anche Romeo Agresti. Sul suo account di Twitter il giornalista sportivo ha dichiarato che la volontà delle parti sembra essere quella di proseguire insieme e quindi di prolungare l'intesa contrattuale. Il giornalista sportivo ha sottolineato che la priorità di Bernardeschi è quella di rimane alla Juventus.

Il giornalista Agresti ha parlato del possibile rinnovo di Bernardeschi

''Situazione rinnovo Bernardeschi: contatti in corso. La priorità del giocatore era e resta la Juve.

Al momento le parti non hanno ancora parlato di cifre, ma stanno valutando i presupposti per prolungare il matrimonio''. Questo il post pubblicato Da Romeo Agresti sul suo account Twitter. Diversi i commenti dei follower del giornalista sportivo, fra cui tanti critici nei confronti della Juventus per l'eventuale decisione di confermare giocatori come Bernardeschi e De Sciglio e non Paulo Dybala.

Situazione rinnovo #Bernardeschi: contatti in corso. La priorità del giocatore era e resta la #Juve. Al momento le parti non hanno ancora parlato di cifre, ma stanno valutando i presupposti per prolungare il matrimonio ⚪️⚫️🇮🇹@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) March 9, 2022

La situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno

La Juventus potrebbe incontrare a fine marzo tutti i giocatori in scadenza a giugno.

Adesso l'obiettivo è cercare di consolidare il quarto posto in campionato e magari diminuire la distanza dalle prime in classifica oltre a quello di qualificarsi ai quarti di finale di Champions League, obiettivi palesemente dichiarati da Allegri. In questi giorni era previsto l'incontro per il prolungamento di contratto di Paulo Dybala. Alla fine si è deciso di posticiparlo proprio per dedicarsi al calcio giocato. Si parla molto di un interesse concreto di Inter, Atletico Madrid e Barcellona per il giocatore, che nelle ultime stagioni non ha inciso come ci si aspettava.