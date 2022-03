La Juventus dovrebbe essere una delle protagoniste del Calciomercato estivo.

In particolare Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma (in scadenza di contratto a giugno 2024) potrebbe essere il nazionale italiano uno dei rinforzi dei bianconeri per il settore avanzato durante il calciomercato estivo. Il 23enne potrebbe rappresentare un investimento importante per il presente e per il futuro: il suo arrivo potrebbe concretizzarsi sia in caso di conferma di Paulo Dybala che di un suo eventuale addio a parametro zero dell'argentino. La valutazione di mercato di Zaniolo è di circa 40 milioni di euro, ma la Juventus potrebbe inserire una contropartita tecnica gradita alla Roma per diminuire l'esborso finanziario in contanti.

Il centrocampista offensivo Zaniolo potrebbe trasferirsi alla Juventus in estate

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Nicolò Zaniolo della Roma durante il calciomercato estivo.

I vari "mi piace" sui social del giocatore a post di giocatori della Juventus di recente hanno incrementato indiscrezioni di mercato sul suo possibile arrivo nella società bianconera.

Diversi giornali sportivi parlano di una possibile offerta della Juventus per Zaniolo da circa 40 milioni di euro. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e in caso di mancato prolungamento di contratto potrebbe fare una nuova esperienza professionale già da questa estate.

La società bianconera potrebbe offrire una somma in contanti più una contropartita tecnica gradita, come ad esempio Weston McKennie, attualmente infortunato.

Il centrocampista americano ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro.

Zaniolo potrebbe arrivare anche con la conferma di Dybala

L'eventuale arrivo di Zaniolo potrebbe concretizzarsi anche con la conferma di Paulo Dybala, anche se negli ultimi giorni si parla di un addio a parametro zero dell'argentino.

I bianconeri hanno deciso di posticipare l'incontro per il prolungamento di contratto a dopo il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Villareal.

La società bianconera potrebbe offrire circa 7 milioni di euro netti a stagione con bonus al giocatore argentino fino a giugno 2025. Un'offerta minore rispetto a quella che si circolava sulla stampa fino a qualche mese fa, da circa 8 milioni di euro a stagione più 2 milioni di bonus fino a giugno 2026.