La Juventus è al lavoro in questi giorni in previsione di un finale di stagione davvero molto impegnativo dal punto di vista sportivo fra campionato, Coppa Italia e Champions League. La società bianconera, inoltre, dovrà incontrare a breve tutti i giocatori in scadenza a giugno e che rischiano di lasciare Torino a parametro zero a giugno. Fra questi spicca anche Juan Cuadrado. Il colombiano sarebbe vicino al rinnovo del contratto, ma considerando i 34 anni, potrebbe sottoscrivere un'intesa contrattuale per una sola stagione con un eventuale inserimento di un'opzione per la stagione successiva.

A tal riguardo, la Juventus starebbe già lavorando ad un sostituto che alla lunga possa prenderne il posto. Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera spicca sicuramente Diogo Dalot, che aveva disputato una stagione importante nel 2020-2021 al Milan. Il portoghese ha giocato in prestito alla società rossonera dal Manchester United. In questa stagione è rimasto in Inghilterra senza però essere considerato un titolare. Per questo potrebbe lasciare la società inglese per una nuova esperienza professionale. Fra le società interessate al suo acquisto c'è la Juventus ma anche la Roma, fu proprio Mourinho a volerlo allo United quando era tecnico della società inglese.

Il giocatore Dalot potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe lavorando ad un'alternativa a Cuadrado. A 34 anni, il terzino bianconero potrebbe giocare ancora una o due stagioni alla Juventus, di conseguenza serve un'alternativa un giocatore da far crescere e che poi possa sostituire il colombiano.

Diogo Dalot sarebbe un acquisto utile e sicuro, anche perché ha dimostrato nella stagione 2020-2021, in prestito al Milan, di essere utile e di sapersi adattare molto bene al calcio italiano. Ha 23 anni e questo è importante non solo per il presente ma anche per il futuro della Juventus. Come è noto, nelle ultime stagioni la società bianconera sta investendo soprattutto su giovani di qualità che possano integrarsi con i giocatori con più esperienza e che hanno vinto molto.

Come dicevamo, però, su Dalot ci sarebbe anche l'interesse della Roma, che cerca un giocatore che possa rappresentare una valida alternativa a Karsdorp.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare anche un terzino sinistro a giugno, soprattutto se dovesse essere ceduto Alex Sandro. Il brasiliano va in scadenza a giugno 2023 ed una partenza a fine stagione potrebbe essere l'ultima possibilità per monetizzare da una sua cessione. Se dovesse essere ceduto, potrebbe arrivare uno fra Emerson Palmieri e Mathias Olivera.