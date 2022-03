In queste settimane, la Juventus lavorerà per rinnovare i contratti dei giocatori in scadenza nel 2022. Tra i casi più importanti ci sono senz'altro quelli di Federico Bernardeschi e Paulo Dybala. La situazione di quest'ultimo è la più spinosa, anche per una questione di cifre, mentre per quanto riguarda Federico Bernardeschi, la volontà sarebbe quella di dare priorità alla Juventus, e per questo il dialogo tra le parti sarebbe sempre aperto. Al momento, però, non è stato fissato un vero e proprio summit con l'agente del numero 20 juventino, ma il dialogo tra Bernardeschi e la Juventus, stando a quanto afferma Tuttomercatoweb, sarebbe costante e propositivo.

Un altro giocatore che starebbe pensando al rinnovo con i bianconeri è Matthijs De Ligt. L'olandese vorrebbe restare a Torino e avrebbe allontanato le voci di un possibile addio che erano state paventate prima di Natale. Per quanto riguarda Paulo Dybala, la Juventus sarebbe pronta ad offrire all'argentino un triennale a 7 milioni annui.

La Juventus pensa anche al mercato

Bernardeschi, infatti, vorrebbe proseguire la sua avventura alla corte della Vecchia Signora. Anche un altro calciatore bianconero avrebbe voglia di restare e si tratterebbe di uno dei migliori uomini presenti nella rosa della Juventus, ovvero Matthijs De Ligt. Prima di Natale, l'agente del giocatore olandese aveva fatto intendere ad un addio a fine stagione tra il difensore e i bianconeri.

Ma in questi mesi le cose sarebbero decisamente cambiate, con De Ligt che adesso starebbe pensando di legarsi sempre di più alla vecchia signora. Le parti starebbero anche pensando ad un rinnovo di contratto. Nelle prossime ore, però, il focus sarà rivolto tutto su Paulo Dybala. Infatti, domani 10 marzo sarà in programma il tanto atteso incontro tra l'agente di Dybala e la Juventus per parlare del rinnovo di contratto.

Intanto la Juventus lavora al JTC

Mentre la dirigenza si occupa dei vari rinnovi di contratto, Massimiliano Allegri sta pensando al campo e alla gara contro la Sampdoria. Per questa sfida, saranno ancora tanti gli assenti, visto che Paulo Dybala, Giorgio Chiellini e Mattia De Sciglio hanno lavorato a parte. Il numero 10 juventino ha iniziato ad allenarsi con la palla e questo è sicuramente un buon segnale. Inoltre, nella seduta di oggi 9 marzo, Massimiliano Allegri ha fornito diversi spunti, visto che ha provato il tridente formato da Alvaro Morata, Dusan Vlahovic e Moise Kean. Il tecnico livornese, durante l'allenamento, ha avuto anche parole di apprezzamento nei confronti di Arthur: "Bravo Arthur, allora lo vedi che se vuoi sei bravo".