Tanti addetti ai lavori hanno commentato l'eliminazione dell'Italia contro la Macedonia per 1 a 0 che ha significato la mancata partecipazione della rappresentativa italiana al mondiale per la seconda volta consecutiva. Uno di questi è stato Carlo Alvino. Tramite il suo account ufficiale di Twitter il giornalista sportivo, noto tifoso del Napoli, ha voluto lanciare una critica pesante alla Juventus facendo riferimento ad un articolo in cui si definiva la società bianconera al primo posto del nostro calcio di Serie A in quanto a reputazione. In un altro articolo, invece, si parlava della decisione dei giocatori bianconeri e del tecnico di rinunciare, nel 2020, a quattro mensilità a causa dell'emergenza coronavirus.

Come è noto, la Procura attualmente sta indagando proprio sul modo in cui la Juventus contabilizzò tale mancato pagamento degli stipendi a giocatori e tecnico. Dopo aver postato questi articoli ha commentato: 'Così si capisce perché non andiamo ai mondiali'.

Alvino ha criticato la Juventus

'Utili riletture… passaggi poetici… “primo posto nella reputazione del nostro calcio di serie A”… e così si capisce perché poi non andiamo ai mondiali…'. Questo il post su Twitter di Carlo Alvino in riferimento all'indagine che sta riguardando la Juventus sui mancati pagamenti degli stipendi a giocatori e tecnici nel 2020. Evidente come il giornalista sportivo abbia voluto dare responsabilità importanti alla Juventus per l'eliminazione agli spareggi mondiali, trovando anche la risposta di diversi utenti che hanno ironizzato sulle sue parole.

Tanti, però, anche i commenti a supporto del giornalista sportivo nei quali si ironizzava sulla Juventus come società modello del calcio italiano.

'Quando c'è qualcosa di brutto esce sempre la Juventus'

Carlo Alvino ha parlato anche a Radio Kiss Kiss menzionando direttamente la Juventus, sottolineando che ogni volta che esce qualcosa di brutto nel calcio italiano, la protagonista è sempre la Juventus.

Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'In passato calciopoli e doping, poi il caso Suarez, quello del famoso esame, ed ora gli stipendi'. Ha poi voluto parlare anche della situazione del Napoli, che dovrà giocare contro l'Atalanta senza Osimhen, squalificato dopo l'ammonizione rimediata contro l'Udinese. Potrebbe non esserci anche Anguissa, come dichiarato dal giornalista sportivo, in quanto il centrocampista ha un problema muscolare. Secondo Alvino, non si può rischiare di mandarlo in campo, anche perché poi l'infortunio muscolare potrebbe diventare più problematico.