Il Milan, primo in classifica e in piena lotta per lo scudetto, inizia a pensare alla squadra del futuro. In estate Maldini e Massara avranno il compito di sostituire Kessié, ormai promesso sposo del Barcellona, ma vorrebbero anche regalare a Pioli alternative sugli esterni. Mancano all'appello un esterno offensivo destro che possa essere titolare e valore aggiunto, come lo è a sinistra Leao, mentre In difesa, sparito dai radar Ballo-Touré, è scattata la caccia a un vice Theo Hernandez, con il francese che ha appena rinnovato il suo contratto ma ha bisogno di qualcuno che possa fargli tirare il fiato nei momenti in cui il calendario diventa più fitto.

Milan, Berardi prima scelta

Per rinforzare la fascia destra a cui manca un proprietario da inizio stagione, complici anche i tanti problemi di Rebic, il nome in cima alla lista del Diavolo è Domenico Berardi. L'attaccante del Sassuolo a 27 anni sembra essere finalmente pronto per il salto in una big, nonostante sia reduce dalla cocente delusione in azzurro. La stagione in corso è quella della consacrazione di questo talento mancino che ama partire da destra per cercare la rete o l'assist per i compagni: ad oggi in 27 gare di Serie A ha messo a referto 14 reti e 14 passaggi decisivi per mandare in rete un giocatore del Sassuolo.

Numeri da urlo che hanno convinto Maldini e Massara a scrivere il suo nome in cima alla lista dei rinforzi.

Secondo gli ultimi rumors ci sarebbe ottimismo sulla buona riuscita dell'affare anche se per ora ci sarebbe una certa distanza sulla valutazione del cartellino. Il Sassuolo è bottega cara e valuta il suo uomo simbolo tra i 25 e i 35 milioni di euro. Una forbice che potrebbe anche essere segnale di trattabilità e ce ne sarà bisogno perché al momento il Milan non sembra intenzionato a offrire più di 15.

Fondamentale sarà poi la volontà del giocatore che ha diversi estimatori, ma come detto sul fronte rossonero c'è ottimismo. Le alternative sono profili diversi rispetto a Berardi, se non si riuscirà a prendere lui allora si punterà su un giocatore più giovane e a quel punto rientrerebbero in corsa sia Lang del Bruges che Sarr del Watford.

Parisi vice Theo Hernandez, il Milan ci prova

Altra pista calda sul Calciomercato italiano per il Milan potrebbe essere quella che porta a Parisi dell'Empoli. Il classe 2000 ha già collezionato 18 presenze in campionato in questa stagione disimpegnandosi molto bene con la formazione di Andreazzoli. Piace perché è giovane, ha talento e la sua valutazione sarebbe di circa 10 milioni di euro. Non poco ma la visione cambia se lo si pensa come investimento per il futuro. Un vice Hernandez serve a Pioli e il giovane Parisi potrebbe essere il profilo giusto da far crescere, senza pressioni, alle spalle del campione transalpino. L'alternativa sembra essere Cambiaso del Genoa.