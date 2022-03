Il fronte rinnovi di contratto è caldo in casa Juventus. La società è pronta a discutere i prolungamenti di quei giocatori che vanno in scadenza a fine stagione con alcune situazioni ancora spinose. Tra queste sembrano non esserci quelle di Cuadrado e Perin, i due calciatori sarebbero pronti a mettere la firma sulla nuova intesa nei prossimi giorni per rimanere a Torino almeno anche la prossima stagione. Nulla da fare invece per Dybala, che lascerà la Vecchia Signora, mentre resta da decifrare il futuro di Federico Bernardeschi. L'ex Fiorentina piace a Massimiliano Allegri e dall'anno prossimo potrebbe essere una risorsa importante, visto che, a quanto pare, il tecnico livornese virerà deciso sul 4-3-3, e quindi ci sarà bisogno di esterni puri.

Rinnovo Bernardeschi: inizia la trattativa

Bernardeschi, nelle ultime stagioni, non è riuscito a fare il salto di qualità che tutti si aspettavano, con Sarri e Pirlo erafinito ai margini della rosa, mentre con il ritorno di Allegri ha trovato maggiore spazio, ma qualche problema fisico di troppo lo ha limitato. Venti presenze un gol e tre assist in Serie A, 5 partite e 3 passaggi decisivi in Champions League, questo lo score del giocatore che sta per vivere un momento importante della sua carriera.

Secondo gli ultimi rumors, infatti, nelle prossime ore ci sarà un incontro, di persona o telefonico, con l'entourage del giocatore. I tempi ormai sono maturi per entrare nel vivo della trattativa, la scadenza del contratto è fissato a giugno e quindi o si troverà un'intesa a breve, oppure le strade potrebbero separarsi.

Bernardeschi e il taglio dello stipendio

La questione rinnovo di Bernardeschi ruota quasi tutta intorno alla questione economica. La stima di Allegri c'è, così come la volontà di restare a Torino del calciatore che, al momento, non sembra prendere in considerazioni altre possibilità. In cima ai suoi pensieri ci sarebbe quindi la permanenza alla Juventus.

Il problema è che al momento ha un ingaggio da 4 milioni di euro, troppo per una società che ha deciso di tagliare la spesa alla voce stipendi nel bilancio per risanare le proprie casse.

Così, il progetto per Bernardeschi di Cherubini e Arrivabene sembra essere chiaro: proporre al giocatore 2,5 milioni all'anno, quasi la metà di quello che l'esterno percepisce oggi.

Secondo gli ultimi rumors, il giocatore avrebbe tutta l'intenzione di accettare il taglio sull'ingaggio pur di restare alla corte di Allegri. In questi giorni se ne saprà di più, quello che sembra certo è che, al contrario di quanto successo con Dybala, a Bernardeschi la Juventus una proposta la farà. Ad aspettare il verdetto sulla trattativa ci sarebbero Roma e Napoli, entrambe interessate in caso di fumata nera.