Uno dei giocatori cresciuti di più negli ultimi match della Juventus è sicuramente Arthur Melo. Il brasiliano sembra aver preso in mano il centrocampo bianconero, con prestazioni importanti non solo nell'impostazione di gioco ma anche in fase difensiva. Arthur Melo sta garantendo un equilibrio importante alla Juventus, con Allegri che ne ha sottolineato la crescita e i miglioramenti effettuati nelle ultime settimane. Complici anche gli infortuni di Zakaria e McKennie il brasiliano sta giocando diversi match da titolare ma attualmente sembra essere un riferimento per il centrocampo della Juventus.

Difficile quindi che il tecnico toscano rinunci alla sua qualità, in un finale di stagione in cui la Juventus dovrà cercare di raggiungere obiettivi importanti. Di recente Arthur Melo è stato intervistato ed ha avuto la possibilità di parlare di tre giocatori che hanno fatto e fanno la storia del calcio, con i quali avuto la possibilità di giocare insieme. Uno lo ritroverà nella pausa per le nazionali, il centrocampista è stato convocato dal commissario tecnico del Brasile Tite. Ritroverà Neymar, che Arthur Melo ha definito un genio. Per quanto riguarda Messi invece secondo il centrocampista è un predestinato. In merito a Cristiano Ronaldo ha raccontato che il portoghese consigliava gli alimenti da mangiare ai giocatori della Juventus.

Il brasiliano Arthur Melo ha parlato di Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar

'Ci sedevamo insieme a tavola e, a volte, guardava i nostri piatti e diceva: ' Non è questo che dovresti mangiare'. Queste le dichiarazioni di Arthur Melo in riferimento a Cristiano Ronaldo alla stagione disputata insieme alla Juventus. Nell'intervista il centrocampista ha parlato anche di un altro suo ex compagno, non alla Juventus ma al Barcellona, ovvero Leo Messi.

Ha aggiunto: 'A volte ho la sensazione che Dio abbia puntato il dito contro Messi per farlo diventare un predestinato. In campo fa cose incredibili'. Rispetto a Cristiano Ronaldo e Neymar l'argentino è più riservato. In merito al suo compagno di nazionale brasiliano ha invece sottolineato: ''È un genio, un talento puro, è cresciuto molto da quando è arrivato in Europa’’.

Parole importanti quelle del centrocampista della Juventus, che dopo una stagione difficile in bianconero sembra essere diventato un riferimento della squadra di Allegri.

Il centrocampista Arthur Melo è stato convocato nella nazionale brasiliana

Grazie alle prestazioni nelle ultime settimane il centrocampista Arthur Melo ha riconquistato la nazionale del Brasile. Il commissario tecnico Tite lo ha convocato per i match di qualificazione ai mondiali del Qatar, partite però non decisive se consideriamo che la nazionale sudamericana è già qualificata per la massima competizione mondiale per nazionali prevista a dicembre.