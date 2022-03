La Juventus in queste settimane sta avendo non poche problematiche per gli infortuni. Diverse le assenze soprattutto contro la Fiorentina e lo Spezia, le cose potrebbero non cambiare contro la Sampdoria in campionato. La speranza è che nelle partite decisive della stagione, in particolar modo contro il Villareal, Allegri possa recuperare diversi infortunati. Tante assenze che però hanno permesso al tecnico toscano di valorizzare i giocatori a disposizione. Fra questi spicca sicuramente Arthur Melo, che gradualmente è stato spostato dal ruolo di mezzala a quello di mediano davanti alla difesa.

Una trasformazione che ricorda quella avvenuta qualche stagione fa alla Juventus da Miralem Pjanic, con Allegri che spostò il bosniaco davanti alla difesa valorizzandolo in un ruolo che poi gli ha permesso di attirare l'attenzione del Barcellona che lo ha acquistato. Di certo l'esperienza professionale nella società catalana non è stata ideale, soprattutto per il rapporto non ideale con l'ex tecnico Ronald Koeman. Rimane però il grande lavoro di Allegri, che ha valorizzato Pjanic; il centrocampista ha sempre sostenuto che il toscano è stato il suo miglior tecnico in tutti i suoi anni da calciatore. Un lavoro che quindi potrebbe fare anche con Arthur Melo, che soprattuto con la Fiorentina è stato uno dei migliori della Juventus.

Il centrocampista Arthur Melo potrebbe diventare il nuovo Pjanic di Allegri

Il tecnico Massimiliano Allegri potrebbe valorizzare Arthur Melo come mediano davanti alla difesa. Un lavoro importante quello dell'allenatore toscano che già sta avendo la sua efficacia. Basti vedere i miglioramenti del brasiliano, soprattutto contro la Fiorentina.

Nel match contro lo Spezia invece il brasiliano è sembrato stanco soprattutto nel secondo tempo, come dichiarato anche dal tecnico Massimiliano Allegri nel post partita. In attesa del rientro di Zakaria il brasiliano potrebbe giocare titolare contro la Sampdoria e il Villareal. Il tecnico toscano potrebbe farlo riposare contro la Salernitana, ma molto dipenderà dal recupero del centrocampista svizzero.

Di certo Arthur Melo in questo finale di stagione si gioca la conferma per la stagione 2022-2023. Se dovesse garantire prestazioni importanti potrebbe rimanere alla Juventus. In caso di partenza invece il sostituto potrebbe essere Jorginho, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2023 e che potrebbe trasferirsi nella società bianconera a prezzo agevolato.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo con Jorginho in caso di partenza di Arthur Melo e con Paul Pogba. Il francese potrebbe arrivare se la società bianconera riuscisse a cedere Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Per quanto riguarda invece la difesa piace Bremer, per il settore avanzato il preferito sembra essere Nicolò Zaniolo.