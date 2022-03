La Juventus è già al lavoro per il mercato estivo, molto dipenderà dal futuro professionale dei giocatori in scadenza a fine giugno, il cui rinnovo verrà discusso in queste settimane.

Sarà poi da valutare anche il riscatto di Alvaro Morata, lo spagnolo era stavo vicino al trasferimento al Barcellona a gennaio, alla fine è rimasto alla Juventus anche per volontà di Allegri. Proprio nella società catalana la Juventus avrebbe individuato due possibili rinforzi, che potrebbero arrivare a prezzo agevolato. Il loro contratto scade a giugno 2023 e in caso di mancato prolungamento di contratto con il Barcellona potrebbe indurli a lasciare la Spagna con uno "sconto" durante il Calciomercato estivo 202: parliamo del centrocampista Gavi e del difensore Arajuo.

Il centrocampista Gavi e il difensore Arajuo potrebbero trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe acquistare due giocatori del Barcellona a giugno. Parliamo di Gavi e di Arajuo, entrambi sono in scadenza di contratto a giugno 2023. La società catalana non può appesantire il proprio monte ingaggio considerando le problematiche finanziarie degli ultimi mesi. Per questo non è da scartare la possibilità che i due lascino la Spagna in caso di mancata intesa contrattuale. Il rischio è che possano andare in scadenza di contratto a giugno 2023. La Juventus cerca una mezzala d'inserimento di qualità e Gavi potrebbe essere l'ideale.

L'altro giocatore che potrebbe ritornare utile è Arajuo, che formerebbe con de Ligt con duo affidabile dal punto di vista difensivo, anche perché continui infortuni muscolari e l'età avanzata di Bonucci e Chiellini potrebbero incentivare l'acquisto di un difensore da parte della Juventus durante il calciomercato estivo.

Il resto del mercato della Juventus per l'estate

La Juventus valuta pure altri rinforzi per difesa, centrocampo e settore avanzato. Per il pacchetto arretrato parla di un interesse concreto per Nikola Milenkovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023.

Per il centrocampo piacerebbe il francese Paul Pogba, che arriverebbe a parametro zero dal Manchester United, fresco di eliminazione agli ottavi di finale di Champions League

Per quanto riguarda il settore avanzato il preferito sembra essere Nicolò Zaniolo della Roma, valutato circa 40 milioni di euro.