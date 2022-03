Dopo due sconfitte di fila il Catanzaro è tornato a vincere in una partita incredibile a Messina ricca di emozioni fino alla fine. Per i siciliani, invece, è maturata la terza gara persa consecutiva. Match winner è stato Biasci con una rete all’87esimo minuto di una gara aperta dal gol di Fofana; pareggio di Iemmello e sorpasso di Carlini; al minuto 84, invece, aveva illuso Adorante. I 3 punti sono andati alle Aquile.

Formazioni ufficiali

Il Messina di mister Raciti si è schierato con un 4-3-3. Davanti a Lewandowski ci sono stati Trasciani, Celic, Carillo e Fazzi; Damian, Rizzo e Fofana davanti alla difesa; Statella, e Goncalves sulle fasce con al centro Busatto.

Ha risposto il Catanzaro di Vivarini con il consueto 3-5-2. In porta c’è stato Nocchi; in difesa Scognamillo, Fazio e Gatti; Bjarkason e Vandeputte sugli esterni con Verna, Maldonado e Carlini in mezzo al campo; Biasci e Iemmello in attacco.

Il primo tempo

Dopo venti secondi di gara Damian impegna severamente Nocchi con un destro da fuori area di rigore. Al terzo minuto è ancora il centrocampista di casa a calciare dalla distanza, in questa circostanza alto. La risposta delle Aquile è affidata a Carlini al minuto 5 con un destro da lontano parato da Lewandowski. Conclusione al decimo minuto di Vandeputte deviata in corner da un difensore messinese. Pericoloso ancora il Catanzaro al quattordicesimo minuto con un colpo di testa di Gatti su azione d’angolo; la sfera termina di poco a lato.

Dall’altra parte il Messina passa in vantaggio con Fofana su una verticalizzazione di Statella. Vicinissimo al pareggio il Catanzaro al minuto 22: assist di Vandeputte per Carlini che dopo esser scivolato, si rialza e, davanti alla porta, ha calciato fuori. Al minuto 35 il pareggio dei calabresi con Iemmello che corregge in rete un cross dalla sinistra di Vandeputte.

Dopo un minuto di recupero il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi.

Il secondo tempo

Al minuto 49 il Catanzaro passa in vantaggio. Cross di Bjarkason ribattuto, Vandeputte rimette in mezzo la sfera che Carlini, di testa, deposita in rete, nemmeno due minuti dopo che Biasci ha centrato la traversa in pieno con un mancino molto potente dentro l’area di rigore.

Raciti inserisce Piovaccari per Damian ed Adorante per Busatto al minuto 56. Vivarini, invece, manda in campo Cianci e Bayeye per Iemmello e Bjarkason al minuto 64. Al 71esimo minuto Piovaccari, su angolo, di testa conclude alto. Il Messina sostituisce Fazzi facendo entrare Catania. Risponde il Catanzaro con Bombagi e Welbeck per Carlini e Maldonado. Al minuto 78 Vandeputte serve in area di rigore Cianci che tira addosso a Lewandowski sprecando la possibilità per portare i suoi sull’1-3. Gol sbagliato, gol subito per il Catanzaro che deve incassare il 2-2 da Adorante al minuto 84; l’attaccante mette dentro dopo una girata di Piovaccari. Emozioni che non però non terminato perché tre minuti dopo Biasci su verticalizzazione di Bombagi porta nuovamente in vantaggio i calabresi.

L’arbitro ha decreta il termine della gara dopo cinque minuti di recupero. Il Messina è rimasto a 32 punti mentre i giallorossi sono saliti a quota 58 e hanno conservato il secondo posto in classifica.